V Austrálii doteraz oficiálne nepotvrdili, že útok bol zameraný na židovskú komunitu.
Po nedeľnej streľbe na pláži Bondi v Sydney zahynulo desať ľudí, uviedla polícia pre agentúru AFP. Neuviedla, či bilancia zahŕňa aj strelca.
Národná televízna stanica ABC informovala, že medzi mŕtvymi je jeden zo strelcov a že ďalších 12 ľudí bolo zranených.
Streľba sa odohrala počas židovského náboženského sviatku Chanuka. Austrálska židovská asociácia (Australian Jewish Association) na sociálnej sieti X zverejnila video streľby dvoch mužov v čiernom. Predseda asociácie vyhlásil, že streľba bola „tragédiou, ale úplne predvídateľnou“.
„Albaneseho vláda bola mnohokrát varovaná, ale nepodnikla primerané kroky na ochranu židovskej komunity,“ povedal Robert Gregory.
Izraelský prezident Isaac Herzog odsúdil nedeľnú streľbu v Sydney a označil ju za „krutý útok na Židov“. V Austrálii doteraz oficiálne nepotvrdili, že útok bol zameraný na židovskú komunitu.
Austrálsky premiér Anthony Albanese streľbu vo vyhlásení označil za „šokujúcu a znepokojujúcu“. „Polícia a záchranári sú na mieste a pracujú na záchrane životov. Myslím na každého postihnutého,“ uviedol Albanese vo vyhlásení, ktoré zverejnila jeho kancelária.