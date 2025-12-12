Kategórie
TASR
dnes 12. decembra 2025 o 17:26
Čas čítania 1:12

Ukrajina by sa mala do roku 2027 stať členom EÚ. Toto je nový mierový plán

Ukrajina by sa mala do roku 2027 stať členom EÚ. Toto je nový mierový plán
Zdroj: TASR/AP/Andrea Rosa

EÚ by mala podľa novej verzie mierového plánu prijať o pár rokov nového člena.

Aktualizovaný mierový plán na ukončenie vojny na Ukrajine počíta s tým, že Kyjev sa stane členom Európskej únie () do januára 2027. V piatok to agentúre AFP povedal vysokopostavený predstaviteľ oboznámený s najnovším návrhom.

Podľa denníka Financial Times najnovšia verzia pôvodného amerického plánu, ktorú ukrajinskí predstavitelia s podporou Bruselu zaslali do Washingtonu, prichádza v čase, keď americký prezident Donald Trump zvyšuje tlak na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby súhlasil s mierovou dohodou.

Trump by mohol presvedčiť Orbána

Každé rozhodnutie o prijatí nového člena by muselo podporiť všetkých 27 členských štátov EÚ. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského má však Washington potrebný vplyv na to, aby presvedčil lídrov EÚ, ktorí sú proti členstvu Ukrajiny v EÚ, aby zmenili svoj postoj. Trump by tak v prípade podpory aktualizovaného plánu mohol na maďarského premiéra Viktora Orbána vyvinúť tlak, aby jeho krajina prestala blokovať celý proces.

Orbán totiž trvá na tom, že prístupové rokovania by sa nemali viesť počas vojny, a argumentuje aj právami maďarskej menšiny na Ukrajine a ekonomickými rizikami. Budapešť tiež naďalej udržiava úzke vzťahy s Moskvou.

1. decembra 2025 o 9:00 Čas čítania 5:01 Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre

Zložitý proces pristúpenia nových krajín do EÚ zvyčajne trvá mnoho rokov. V najnovšej verzii mierového plánu je preto zahrnutá myšlienka rýchleho pristúpenia.

„Je to tam uvedené, ale je to vecou rokovaní a Američania to podporujú,“ povedal vysokopostavený úradník.

Európska únia ešte vo štvrtok odovzdala Ukrajine dlhý zoznam reforiem potrebných na vstup do EÚ. Členstvo v EÚ sa stalo ústredným cieľom úsilia Ukrajiny ukotviť sa na Západe.

Ukrajina musí pred vstupom do bloku zosúladiť svoj súbor pravidiel s množstvom systémov, postupov a pravidiel EÚ. Potrebné reformy sú rozdelené do šiestich „klastrov“. Proces by mal trvať najmenej dva roky.

Podrobné požiadavky v rámci troch z týchto klastrov boli vo štvrtok s Ukrajinou dohodnuté; týkajú sa právneho štátu a demokratických inštitúcií, vnútorného trhu a vonkajších vzťahov.

10. decembra 2025 o 18:13 Čas čítania 2:16 REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko? REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
7. decembra 2025 o 9:54 Čas čítania 0:38 Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, čo radí odborník? Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, čo radí odborník?
7. decembra 2025 o 9:16 Čas čítania 0:35 Finančná správa hľadá nových zamestnancov. Náborový príspevok je vo výške 5000 eur Finančná správa hľadá nových zamestnancov. Náborový príspevok je vo výške 5000 eur
Zelenskyj
Zdroj: TASR/AP/Yorgos Karahalis
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Vojna na Ukrajine
