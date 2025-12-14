V oblasti platí zvýšený bezpečnostný režim.
Streľba v budove technickej fakulty Brownovej univerzity v americkom meste Providence si v sobotu vyžiadala najmenej dvoch mŕtvych a osem ťažko zranených. Informoval o tom primátor mesta Brett Smiley. Polícia po páchateľovi naďalej intenzívne pátra.
Incident sa stal počas druhého dňa záverečných semestrálnych skúšok, keď sa v areáli nachádzalo množstvo študentov a zamestnancov. Podľa polície bol podozrivý muž oblečený v čiernom. Očití svedkovia ho po streľbe videli utekať z budovy. Strelnú zbraň zatiaľ nenašli.
🚨 UPDATE: ⚡Almost four hours after the Brown University sh00ting, students and nearby occupants are still sheltering in place.— Digital Gal (@DigitalGalX) December 14, 2025
Officials have no confirmed location of the suspect and can’t say if the danger has passed.
Absolutely unreal. pic.twitter.com/XjPpsuFW3q
Úrady vydali príkaz zdržiavať sa na bezpečnom mieste a policajti prehľadávali budovy v areáli univerzity viac než dve hodiny po incidente. Univerzita pôvodne informovala, že páchateľa zadržali, neskôr však túto informáciu opravila. Jednu zo zadržaných osôb označili za nevinnú.
Strelec strieľal v blízkosti budovy Barus & Holley, kde sídli fakulta inžinierstva a fyziky. O situácii informovali aj prezidenta USA, pričom na mieste zasahujú aj agenti FBI. Brownova univerzita patrí medzi elitné súkromné univerzity združenia Ivy League.