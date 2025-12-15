Kategórie
TASR
dnes 15. decembra 2025 o 18:46
Čas čítania 0:59

Žilina sprísňuje parkovanie na sídlisku. Kontroly majú uvoľniť miesta pre obyvateľov

Žilina sprísňuje parkovanie na sídlisku. Kontroly majú uvoľniť miesta pre obyvateľov
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Parkovanie na sídlisku Solinky chce mesto zlepšovať aj ďalšími postupnými krokmi.

Žilinská radnica pokračuje v realizácii regulovaného parkovania na sídlisku Solinky. Po mesiaci prechodného obdobia, počas ktorého mestská polícia upozorňovala najmä na nesprávne parkovanie, vstupuje regulovaná zóna do fázy postupného zavádzania kontroly pravidiel. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.

Cieľom je spravodlivejšie rozdelenie parkovacích miest

Systém kontroly parkovania je založený na skenovaní evidenčných čísel vozidiel, čo znamená, že vodiči nemusia mať fyzicky umiestnenú kartu či lístok za predným sklom. „Kontrolóri budú pravidelne monitorovať ulice a overovať platnosť parkovacieho oprávnenia. Vodiči bez platného oprávnenia budú riešení v zmysle platnej legislatívy a všeobecne záväzného nariadenia, čo môže viesť k vydaniu rozkazu o pokute,“ priblížila Ondrášová.

Žilinský primátor Peter Fiabáne pripomenul, že cieľom regulácie je spravodlivejšie rozdelenie parkovacích miest, odstránenie neoprávneného parkovania a zlepšenie dostupnosti pre rezidentov. „Regulácia zlepšuje situáciu s parkovaním, o čom svedčia aj prvé výsledky kontrol na Solinkách. Výrazne klesol počet neoprávnene zaparkovaných áut a uvoľňujú sa miesta pre rezidentov,“ uviedol Fiabáne.

Mesto chce naďalej zlepšovať parkovanie na sídlisku

Parkovanie na sídlisku Solinky chce mesto zlepšovať aj ďalšími postupnými krokmi. „Prioritou je doplnenie parkovacích kapacít tam, kde to stavebne umožňujú podmienky, zachovanie zelene, dopravná bezpečnosť a existujúce inžinierske siete,“ poznamenal Fiabáne.

Aktuálne sú podľa jeho slov pripravené projektové dokumentácie na vybudovanie nových parkovacích miest v štyroch lokalitách - na Gaštanovej, Dubovej a dve na Borovej ulici. „Celkovo ide o 33 nových odstavných stojísk, pričom už prebieha povoľovací proces a realizácia sa plánuje na budúci rok. Zároveň sa plánuje doznačenie približne 50 ďalších miest,“ dodal primátor.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/Michael Fousert
