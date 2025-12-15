Štatistiky z posledných rokov ukazujú zvýšený počet nehôd aj obetí, preto vyzýva vodičov aj chodcov k zvýšenej opatrnosti.
Polícia upozorňuje, že na cestách sa blíži najnebezpečnejšie obdobie roka. Začať sa má už v pondelok (15. decembra) a potrvá až do konca mesiaca. Vyplýva to zo štatistík za posledných desať rokov, informovali o tom TVnoviny.sk.
Počas posledných dvoch týždňov roka sa podľa polície v minulosti stalo 5 690 dopravných nehôd. Len v tomto krátkom období od roku 2014 do 2024 prišlo o život 127 ľudí, čo predstavuje v priemere 13 obetí ročne.
V teréne bude počas sviatkov viac hliadok
Polícia preto vyzýva vodičov, aby boli opatrnejší, prispôsobili rýchlosť a dodržiavali dopravné predpisy. V teréne bude počas sviatkov viac hliadok, ktoré sa zamerajú na bezpečnosť a kontrolu porušovania pravidiel.
Zvýšenú opatrnosť by mali mať aj chodci
Od začiatku roka do polovice decembra zahynulo na cestách 60 chodcov, pričom väčšina z nich nemala reflexné prvky. Polícia preto apeluje najmä na nemotorových účastníkov premávky, aby boli dostatočne viditeľní.