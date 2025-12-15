Kategórie
TASR
dnes 15. decembra 2025 o 9:10
Čas čítania 1:11

PRIESKUM: Veľa Slovákov robí vážne chyby pri nastavení životného poistenia. Zbytočne platia tisíce eur

PRIESKUM: Veľa Slovákov robí vážne chyby pri nastavení životného poistenia. Zbytočne platia tisíce eur
Zdroj: Unsplash/Gabrielle Hendersoj

Odborníci upozorňujú, že zle nastavené poistky môžu zlyhať práve vtedy, keď ich najviac potrebujeme.

Mnohí Slováci pri životnom poistení robia chyby, ktoré ich môžu stáť tisíce eur. Často uprednostňujú nižšiu cenu na úkor poistného krytia, uzatvárajú si poistenie neskoro alebo zamlčia svoj zdravotný stav. Životné poistenie ľudí dostatočne chráni len vtedy, ak je nastavené správne a uzatvorené včas, upozornil Patrik Szabó zo sprostredkovateľskej spoločnosti Fingo.sk.

Slováci životné poistenie podceňujú

Firma medzi svojimi maklérmi zrealizovala prieskum, v ktorom zisťovala, aké chyby klienti najčastejšie robia pri uzatváraní životného poistenia a aké nedostatky sa objavujú v starších poistných zmluvách.

„Výsledky prieskumu ukázali, že Slováci stále vnímajú životné poistenie ako menej dôležité. Až 70 % maklérov potvrdilo, že klienti ho podceňujú v prospech poistenia majetku, napríklad nehnuteľnosti či auta. Každý druhý maklér sa stretáva s tým, že poistenie si uzatvára len živiteľ rodiny, kým ostatní členovia zostávajú nepoistení,“ priblížil riaditeľ pre životné poistenie Fingo.sk Patrik Szabó.

Staršie zmluvy klientom neposkytujú dostatočnú ochranu

Takmer tretina maklérov uviedla aj to, že klienti poisťovniam zabúdajú nahlasovať dôležité životné zmeny, ktoré majú vplyv na rozsah a funkciu životného poistenia. Prieskum zároveň odhalil, že mnohé staršie poistné zmluvy už klientom neposkytujú dostatočnú ochranu.

„Až 9 z 10 maklérov uviedlo, že poistné sumy v starších zmluvách životného poistenia nezodpovedajú aktuálnym príjmom a výdavkom klientov. Zároveň 86 % maklérov potvrdilo, že klienti mali nesprávne nastavené riziká. Niektoré dôležité pripoistenia im chýbali, za iné platili zbytočne. Takéto poistenie potom neplní svoju úlohu. Namiesto skutočnej ochrany klientovi prináša len falošný pocit istoty,“ upozornil odborník.

Životné poistenie sa podľa neho oplatí uzatvoriť v mladšom veku a pravidelne ho aktualizovať. „Mnohí ľudia sa pri výbere životného poistenia riadia len cenou alebo zaužívanými stereotypmi. Správne nastavené poistenie však nie je o cene, ale o ochrane, preto má pokrývať reálne riziká, záväzky a potreby rodiny. Inak sa môže stať, že v ťažkej chvíli nebude plniť svoj účel,“ doplnil Szabó.

Ilustračná fotografia.
Zdroj: Pexels/RODNAE Productions
Súvisiace témy:
Poistenie Správy z domova
Domov
