Na mrazivé počasie pri jasnom počasí aj v nížinách a na poriadnu snehovú nádielku si budeme musieť počkať.
Na území Slovenska prevládlo v posledných 12 dňoch inverzné počasie. V nižších polohách bolo zväčša zamračene a hmlisto, v stredných a vyšších polohách zase jasné alebo iba málo oblačné počasie. V nížinách tak bolo v danom období len veľmi málo vidieť slnko na oblohe. Situácia sa výrazne nezlepší ani počas nasledujúceho týždňa. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.
„V tomto smere to bolo veľmi zlé predovšetkým v Jaslovských Bohunicach. Tu za uvedených 12 dní bolo slnko na oblohe vidieť len v jednom dni a aj to len po dobu šiestich minút. Veľmi zlé to bolo so slnečným svitom aj inde v nížinách, kde bolo slnko na oblohe vidieť zväčša len v dvoch alebo v troch dňoch, ale takmer vždy len na pár minút,“ ozrejmili meteorológovia.
Situácia so slnečným svitom sa v nížinách výraznejšie nezlepší ani počas nasledujúceho týždňa. „V polohách do 300 metrov bude naďalej prevažne zamračene a hmlisto a naďalej bude na danú ročnú dobu pomerne teplo. Na mrazivé počasie pri jasnom počasí aj v nížinách a na poriadnu snehovú nádielku si budeme musieť počkať minimálne do poslednej decembrovej dekády,“ dodalo SHMÚ.