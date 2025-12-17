Kategórie
Lukáš Turčan
dnes 17. decembra 2025 o 10:04
Čas čítania 0:24

Pozor na bicykle z Decathlonu: Náhodne pedálujú smerom dozadu, objednajte si aktualizáciu

Pozor na bicykle z Decathlonu: Náhodne pedálujú smerom dozadu, objednajte si aktualizáciu
Zdroj: Wiki Commons/Maksym Kozlenko

Slovenská obchodná inšpekcia varuje pred nebezpečnými bicyklami.

Slovenská obchodná inšpekcia zverejnila upozornenie pre spotrebiteľov na základe informácie od spoločnosti Decathlon.

Decathlon upozorňuje zákazníkov na bezpečnostné riziko pri vybraných bicykloch, ktoré predávali od 1. apríla 2025 do 1. decembra 2025. Zistili softvérovú chybu motora, ktorá môže počas jazdy spôsobiť nečakaný pohyb pedálov smerom dozadu. 

Konkrétne ide o modely: bicykel E-actv900 LF a bicykel E-actv900 HF s artiklovým kódom 8751864, 8751865 a 8774848.

bicykel
Zdroj: www.soi.sk

Bicykel LD920e LF a bicykel LD940e LF s artiklovým kódom 8664452 a 8862494.

bicykel
Zdroj: www.soi.sk

Z dôvodu ochrany spotrebiteľov Decathlon vyzýva zákazníkov prestať tieto výrobky používať a objednať sa do najbližšieho servisného strediska spoločnosti. Aktualizáciu softvéru urobia bezplatne.

