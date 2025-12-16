Krajina vstupuje do eurozóny, takže menu už nebude používať.
Národná banka Slovenska (NBS) vymení bulharský lev za euro v období od 2. januára do 2. marca 2026. Bulharsko totiž vstupuje do eurozóny a svoju menu onedlho prestane používať. Stanovili výmenný kurz na 1,95583 leva za euro. Bankovky môžete zameniť len v ústredí NBS v Bratislave a v expozitúre v Košiciach.
NBS vymení peniaze bezplatne s maximálnym limitom 2 000 leva na osobu a transakciu na deň. Levy môžete taktiež bezplatne a bez časového obmedzenia vymeniť v centrálnej banke v Bulharsku. Komerčné a vybrané pobočky bánk v Bulharsku vymenia peniaze do 30. júna 2026.
Obe meny (lev a euro) bude Bulharsko používať súčasne do 1. februára 2026.
