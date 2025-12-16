ÚVZ zaznamenal medzitýždenný nárast počtu prípadov ARO o 12,9 percenta a nárast CHPO o 52,9 percenta.
Chrípková sezóna 2025/2026 má oproti predchádzajúcej sezóne pomalší nástup. Skonštatovala to hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR predpokladá vo sviatočnom období pokles výskytu akútnych respiračných ochorení (ARO). Opätovný nárast odborníci očakávajú v januári 2026 po návrate detí a dospelých do kolektívov.
„V jednotlivých týždňoch sme evidovali menej akútnych respiračných ochorení v porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou 2024/2025. Počet hlásených prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO) je v jednotlivých týždňoch súčasnej chrípkovej sezóny na nižšej alebo približne rovnakej úrovni ako v chrípkovej sezóne 2024/2025,“ priblížila Červeňová.
ÚVZ za uplynulý týždeň zaznamenal medzitýždenný nárast počtu prípadov ARO o 12,9 percenta a nárast CHPO o 52,9 percenta. „Napriek tomu do konca kalendárneho roka 2025 nepredpokladáme vznik celoštátnej chrípkovej epidémie, hoci chorobnosť na akútne respiračné ochorenia môže ešte stúpať,“ skonštatovala hlavná hygienička.
Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva od začiatku chrípkovej sezóny 2025/2026 dosiaľ potvrdili jeden prípad výskytu vírusu A/H3N2 subclade K alebo tzv. „superchrípky“. „Predpokladáme však, že jeho výskyt v populácii je vyšší. V súčasnosti podľa dostupných informácií zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by ochorenia spôsobené vírusom A/H3N2 subclade K mali závažnejší priebeh,“ ubezpečila Červeňová.