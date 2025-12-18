Presné príčiny a okolnosti nehody polícia naďalej vyšetruje.
Pred vchodom do nemocnice v Brezne došlo k tragickej dopravnej nehode. Vodič dodávky pri cúvaní zrazil chodca, ktorý utrpel vážne zranenia a na mieste zomrel.
Obeťou nehody bol 87-ročný muž. 41-ročného vodiča podrobili dychovej skúške aj testu na drogy, oba s negatívnym výsledkom. Na mieste zasahoval aj znalec z odboru dopravy. Presné príčiny a okolnosti nehody polícia naďalej vyšetruje.
Polícia apeluje na vodičov aj chodcov, aby boli mimoriadne opatrní, najmä na parkoviskách. Pri cúvaní hrozí riziko takzvaného slepého uhla, v ktorom vodič nemusí vidieť osoby pohybujúce sa za vozidlom.
