Ušetriť môžu domáci aj zahraniční motoristi.
Od roku 2026 bude cesta zo Slovenska do Budapešti výrazne lacnejšia. Maďarsko od 1. januára zavedie novú ročnú regionálnu elektronickú diaľničnú známku pre oblasti, ktorými prechádza diaľnica M1, informoval o tom portál Index.
Známky sa dajú kúpiť online aj osobne
Táto známka bude platiť v župách Pešť, Fejér, Komárno-Ostrihom a Győr-Moson-Sopron, teda na hlavnej trase smerom do Budapešti. Jej cena bude 15 000 forintov (asi 39 €), čo je takmer o polovicu menej než nákup štyroch samostatných župných známok.
Zmena je reakciou na dlhodobé rekonštrukcie a obmedzenia na diaľnici M1, ktoré motoristom komplikujú cestovanie. Známku si bude môcť kúpiť ktokoľvek, aj zahraniční vodiči, bez ohľadu na trvalý pobyt.
Predaj ročných známok na rok 2026 sa začal 8. decembra 2025 a ich platnosť je určená od 1. januára 2026. Kúpiť sa dajú online aj osobne. Zaujímavosťou je, že podľa prieskumu portálu Pénzcentrum o tejto lacnejšej možnosti zatiaľ nevie väčšina vodičov, hoci sa ich rekonštrukcie diaľnic priamo dotýkajú.