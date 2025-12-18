Do našej oblasti by mal preniknúť chladnejší vzduch, no snehové zrážky dorazia len lokálne.
Počasie v Európe by sa malo tesne pred Vianocami výraznejšie zmeniť. Dlhodobé inverzné počasie, ktoré u nás prevláda už od konca novembra, by malo definitívne skončiť. Onedlho ho nahradí chladnejšie prúdenie zo severovýchodu. Naznačujú to aktuálne meteorologické modely, informuje portál iMeteo.
Najbližšie dni sa však ešte ponesú v znamení tlakovej výše. V nižších polohách bude pretrvávať hmla a chlad, zatiaľ čo na horách zostane nezvyčajne teplo, čo komplikuje zasnežovanie lyžiarskych stredísk.
Zlom by mal prísť okolo 23. decembra. Nad Škandináviou sa posilní tlaková výš a do našej oblasti začne prenikať chladný vzduch. Inverzia sa rozpadne a teploty klesnú. Súčasne sa očakávajú aj zrážky, no ich množstvo má byť skôr slabé.
Na severe Slovenska sa môže objaviť aj slabé sneženie, no v nížinách biele Vianoce zatiaľ vyzerajú nepravdepodobne. Väčšina územia by mala zostať bez výraznej snehovej pokrývky.