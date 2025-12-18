Na miesto vyrazili sanitky a polícia na krátky čas uzavrela hlavnú cestu.
V Nových Zámkoch došlo k vážnej dopravnej nehode. V stredu (17. decembra) podvečer vodič osobného auta zrazil na priechode pre chodcov dve deti. Zrážka sa odohrala na ulici S. H. Vajanského pri križovatke s ulicou J. Kráľa, informoval o tom web MY Nové Zámky.
Nehoda sa stala okolo piatej hodiny večer. Na miesto vyslali dve sanitky a polícia na krátky čas uzavrela hlavnú cestu.
Podľa dostupných informácií išlo o 12-ročného chlapca a 14-ročné dievča. Jedno z detí v tom čase tlačilo kolobežku cez priechod pri nákupnom centre. Priechod pre chodcov, kde k nehode došlo, je neosvetlený, rovnako ako viaceré ďalšie v meste.
