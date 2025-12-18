Najväčšiu dôveru majú zdravotníci a armáda.
Z najnovšieho prieskumu Eurobarometra vyplýva, že Európskej únii dôveruje 54 percent Slovákov, čo je viac ako celoeurópsky priemer (48 percent).
Podľa hlavných zistení jesenného Eurobarometra je väčšina obyvateľov Slovenska (87 percent) celkovo spokojná so svojím životom. Je porovnateľná s priemerom v EÚ (86 percent).
Najväčšej dôvere sa tešia Európska centrálna banka (58 percent), Európska komisia a Európska rada (obe 51 percent). Európskemu parlamentu dôveruje polovica obyvateľov Slovenska (50 percent).
Z vybraných inštitúcií na Slovensku má najvyššiu dôveru zdravotnícky a lekársky personál (72 percent), armáda (66 percent), krajské alebo miestne verejné organy (65 percent) a polícia (57 percent).
Na opačnej strane rebríčka dôveryhodnosti sa nachádzajú súdy a právny systém (39 percent), vláda (26 percent), parlament (24 percent) a politické strany (21 percent).
59 percent obyvateľstva je nespokojná s tým, ako funguje demokracia na Slovensku.
Z hľadiska spoločných politík je medzi obyvateľmi Slovenska najväčšia zhoda na podpore voľného pohybu občanov EÚ, ktorí môžu žiť, pracovať, študovať a podnikať v Únii (90 percent).
Viac ako 80 percent obyvateľov tiež podporuje spoločnú európsku hospodársku a menovú úniu s jednotnou menou euro (84 percent) a spoločnú stratégiu na zvýšenie konkurencieschopnosti v EÚ (83 percent).
Medzi najzásadnejšie problémy, ktorým podľa obyvateľov Slovenska čelí EÚ, patrí ruská invázia na Ukrajinu (30 percent), medzinárodná situácia (21 percent) a dodávky energií (19 percent).
Za najväčšie problémy Slovenska jeho obyvatelia najčastejšie považujú rastúce ceny, infláciu a náklady na život (41 percent). Na druhom mieste je ekonomická situácia na Slovensku (25 percent) a na treťom štátny dlh (20 percent).
Najvyššiu mieru dôvery spomedzi médií má na Slovensku rozhlas (66 percent), nasledujú televízia (58 percent), písaná tlač (51 percent) a webové stránky (48 percent). Naopak, najnižšiu dôveru majú sociálne siete, ktorým dôveruje len tretina obyvateľov SR (33 percent).