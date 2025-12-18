Kategórie
TASR
dnes 18. decembra 2025 o 6:44
Čas čítania 0:56

Vládny špeciál, ktorý doviezol Fica, mal nehodu. Posádka aj cestujúci sú v poriadku

Vládny špeciál, ktorý doviezol Fica, mal nehodu. Posádka aj cestujúci sú v poriadku
Zdroj: TASR - Martin Žigo

Nehoda sa stala na letisku v Bruseli.

Vládny špeciál Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR, ktorý v stredu priviezol do Bruselu premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD), bol po nehode na letisku v Bruseli z bezpečnostných dôvodov uzemnený. Posádka ani cestujúci pri nehode neboli ohrození, informuje TASR podľa tlačovej správy kancelárie ministra vnútra SR.

„Pri manipulácii s mobilnými schodmi zo strany handlingovej spoločnosti na letisku v Bruseli došlo ku kontaktu s trupom lietadla v oblasti ľavých predných dverí. Incident nevznikol v dôsledku pochybenia personálu Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR,“ ozrejmila kancelária šéfa rezortu vnútra. Premiér oznámil, že vozidlo so schodmi rozbilo lietadlo tak, že nie je letuschopné.

Nikto na palube sa nezranil

Lietadlo po konzultácii s technickým oddelením Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR bolo z bezpečnostných dôvodov na nevyhnutný čas preventívne uzemnené a úrady čakajú na stanovisko výrobcu a technické posúdenie situácie, uvádza tlačová správa. Bezpečnosť posádky ani cestujúcich nebola ohrozená, doplnila kancelária.

Premiér sa v stredu večer zúčastnil na summite lídrov Európskej rady a štátov západného Balkánu. Vo štvrtok (18. 12.) ráno sa Fico plánuje zúčastniť na schôdzke neformálnej skupiny venovanej priemyslu a konkurencieschopnosti, po ktorej sa začne samotný summit Európskej únie.

Prezidenti a premiéri členských štátov EÚ budú rokovať o financovaní Ukrajiny, bezpečnosti Európy, rozširovaní bloku a dlhodobom rozpočte Únie na roky 2028 až 2034. Diskusie sa budú týkať aj situácie na Blízkom východe, migrácie a konkurencieschopnosti. Premiér by sa mal na Slovensko vrátiť najneskôr v piatok (19. 12.).

Fico
Zdroj: TASR - Ján Krošlák
Robert Fico
