Zistite, či sa táto povinnosť týka aj teba a čo všetko musíš do polnočného termínu stihnúť.
Ak si počas roka 2025 získal nehnuteľnosť alebo si v nej urobil zmeny, máš dnes posledný deň na splnenie svojej povinnosti. Túto úlohu musia vyriešiť všetci, ktorých vlastnícky vzťah k bytu, domu či pozemku prešiel zmenou, informuje Finančná správa na svojom webe.
Týka sa ťa to, ak si minulý rok:
- kúpil, zdedil alebo dostal do daru akúkoľvek nehnuteľnosť,
- úspešne skolaudoval novú stavbu,
- upravil výmeru pozemku alebo zmenil účel jeho využitia,
- predal svoju nehnuteľnosť (v takom prípade podávate čiastkové priznanie na zánik povinnosti).
Doklady doruč priamo na obecný alebo mestský úrad, v ktorého katastri sa nehnuteľnosť nachádza. Priznanie podávaš iba vtedy, ak nastala nová situácia alebo zmena. Daň dnes ešte neplatíš. Tvoja obec či mesto ti ju vyrubí neskôr a doručí platobný výmer, zvyčajne do polovice mája.