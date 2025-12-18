Kategórie
TASR
dnes 18. decembra 2025 o 18:12
Čas čítania 0:39

Sudkyňu Záleskú uznali čiastočne za vinnú. Jej prípad sa týka prieťahov v konaní

Sudkyňu Záleskú uznali čiastočne za vinnú. Jej prípad sa týka prieťahov v konaní
Zdroj: TASR - Štefan Puškáš

Dočasne jej znížili plat.

Najvyšší správny súd (NSS) SR čiastočne uznal vo štvrtok sudkyňu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamelu Záleskú za vinnú z disciplinárnych návrhov, ktoré sa týkajú prieťahov v konaní vo viacerých veciach. Súd jej uložil trest zníženia funkčného platu o 20 percent na štyri mesiace.

Za vinnú ju uznali z disciplinárneho návrhu podaného predsedníčkou Súdnej rady SR Marcelou Kosovou. Z niektorých skutkov disciplinárneho návrhu, ktorý podal predseda ŠTS Michal Truban, sudkyňu oslobodili, pri niektorých jej vinu uznali. Rozhodnutie je právoplatné.

Záleskej boli za vinu kladené prieťahy v konaní vo viacerých veciach. Disciplinárne návrhy na sudkyňu podali predsedníčka Súdnej rady SR Kosová a predseda ŠTS Truban. Obvinená sudkyňa popierala svoju vinu vo všetkých skutkoch disciplinárnych návrhov.

Truban navrhol Záleskú uznať za vinnú vo všetkých bodoch jeho disciplinárneho návrhu a uložiť jej trest preloženia na súd nižšieho stupňa a znížiť jej plat o 50 percent na tri mesiace. Kosová takisto navrhla uznať obvinenú sudkyňu za vinnú a znížiť jej funkčný plat o 20 percent na tri mesiace.

sud
Zdroj: FOTO TASR - Daniel Stehlík
