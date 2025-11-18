Priemerná ročná mzda v EÚ v roku 2024 stúpla na takmer 40-tisíc eur.
- Priemerná ročná mzda v Európskej únii dosiahla v roku 2024 úroveň takmer 40-tisíc eur, čo predstavuje medziročný rast o 5,2 %, informuje Eurostat.
- Slovensko sa podľa údajov Eurostatu nachádza v dolnej časti rebríčka spolu s krajinami strednej a východnej Európy.
- Slováci v priemere zarobia 20-tisíc eur ročne, čo je o polovicu menej ako priemer EÚ.
Širší kontext: Najvyššie odmeňovanie hlási Luxembursko, Dánsko a Írsko, ktoré sa držia na čele európskej tabuľky. Naopak, Bulharsko, Grécko a Maďarsko vykazujú najnižšie ročné zárobky. Slovensko sa zaradilo pod úroveň štátov ako Španielsko, Taliansko či Slovinsko a zostáva pod priemerom Únie.
Rozdiely medzi členskými štátmi zostávajú výrazné a platy na západe Európy sú niekoľkonásobne vyššie než v krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.
