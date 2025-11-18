Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Barbora Fábryová
dnes 18. novembra 2025 o 6:30
Čas čítania 0:29

REBRÍČEK: Takto vyzerajú platy v Európe. Slovensko sa umiestnilo na chvoste

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
REBRÍČEK: Takto vyzerajú platy v Európe. Slovensko sa umiestnilo na chvoste
Zdroj: FreeIMG, TASR/Henrich Mišovič

Priemerná ročná mzda v EÚ v roku 2024 stúpla na takmer 40-tisíc eur.

  • Priemerná ročná mzda v Európskej únii dosiahla v roku 2024 úroveň takmer 40-tisíc eur, čo predstavuje medziročný rast o 5,2 %, informuje Eurostat.
  • Slovensko sa podľa údajov Eurostatu nachádza v dolnej časti rebríčka spolu s krajinami strednej a východnej Európy.
  • Slováci v priemere zarobia 20-tisíc eur ročne, čo je o polovicu menej ako priemer EÚ.

Širší kontext: Najvyššie odmeňovanie hlási Luxembursko, Dánsko a Írsko, ktoré sa držia na čele európskej tabuľky. Naopak, Bulharsko, Grécko a Maďarsko vykazujú najnižšie ročné zárobky. Slovensko sa zaradilo pod úroveň štátov ako Španielsko, Taliansko či Slovinsko a zostáva pod priemerom Únie.

Rozdiely medzi členskými štátmi zostávajú výrazné a platy na západe Európy sú niekoľkonásobne vyššie než v krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.

eurostat
Zdroj: Eurostat

Prečítaj si aj tieto články:

13. novembra 2025 o 12:00 Čas čítania 5:22 Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie
12. novembra 2025 o 17:54 Čas čítania 1:54 „Priemer 1,1 nestačí: Prijímanie na lekársku fakultu je dobre mienené, ale krátkozraké,“ varuje zdravotnícky analytik Tomáš Szalay „Priemer 1,1 nestačí: Prijímanie na lekársku fakultu je dobre mienené, ale krátkozraké,“ varuje zdravotnícky analytik Tomáš Szalay
17. novembra 2025 o 6:30 Čas čítania 5:20 „Študenti sú nositeľmi nových myšlienok a tvorivosti“: Univerzity a firmy vysvetľujú, čo pre nich znamená 17. november „Študenti sú nositeľmi nových myšlienok a tvorivosti“: Univerzity a firmy vysvetľujú, čo pre nich znamená 17. november
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Platy Slovákov Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 14:24
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
dnes o 07:09
ÚVZ sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Obsahuje olovo, radšej ho nepoužívaj
ÚVZ sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Obsahuje olovo, radšej ho nepoužívaj
pred 2 hodinami
Bombic povedal, že pozná vrahov Tupého a Kuciaka. Privodil si ďalšie trestné stíhanie
Bombic povedal, že pozná vrahov Tupého a Kuciaka. Privodil si ďalšie trestné stíhanie
dnes o 08:27
Fico spochybnil vyšetrovanie vraždy Kuciaka. Opiera sa o zverejnenú komunikáciu Epsteina
Fico spochybnil vyšetrovanie vraždy Kuciaka. Opiera sa o zverejnenú komunikáciu Epsteina
12. 11. 2025 12:07
Nová forma podvodov ohrozuje aj Slovákov: Pin kód vedia špekulanti zistiť pomocou bežného zariadenia
Nová forma podvodov ohrozuje aj Slovákov: Pin kód vedia špekulanti zistiť pomocou bežného zariadenia
pred hodinou
Mnohým Slovákom končí platnosť preukazu. Polícia vyzýva na okamžitú výmenu
Mnohým Slovákom končí platnosť preukazu. Polícia vyzýva na okamžitú výmenu
včera o 14:24
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
včera o 06:41
Tu dnes nasneží: Slováci musia rátať so snehom aj vo väčších mestách (+ mapa)
Tu dnes nasneží: Slováci musia rátať so snehom aj vo väčších mestách (+ mapa)
dnes o 07:09
ÚVZ sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Obsahuje olovo, radšej ho nepoužívaj
ÚVZ sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Obsahuje olovo, radšej ho nepoužívaj
12. 11. 2025 12:07
Nová forma podvodov ohrozuje aj Slovákov: Pin kód vedia špekulanti zistiť pomocou bežného zariadenia
Nová forma podvodov ohrozuje aj Slovákov: Pin kód vedia špekulanti zistiť pomocou bežného zariadenia
10. 11. 2025 14:00
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
11. 11. 2025 14:05
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
14. 11. 2025 12:00
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
13. 11. 2025 16:50
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
14. 11. 2025 7:52
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, toto radí odborník
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, toto radí odborník
11. 11. 2025 14:05
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
včera o 14:24
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
12. 11. 2025 11:14
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
Lifestyle news
Lenny Kravitz ohlásil európske turné. Spevák zavíta aj do Bratislavy pred hodinou
Trpíš migrénami? Vedci prišli na nový faktor, ktorý ich môže spúšťať pred 2 hodinami
VIDEO: Disney „Moana“ dostane live-action spracovanie. V novej verzii rozprávky uvidíme aj The Rocka pred 3 hodinami
Met Gala 2026 oznámilo novú tému. Bude hľadať najlepšie oblečené umenie všetkých čias pred 3 hodinami
Muž umrel po konzumácii hamburgeru. Vedci prvýkrát potvrdili úmrtie z „alergie na mäso“ včera o 17:16
Muž, ktorý napadol Arianu Grande má za sebou sériu podobných incidentov. Teraz dostal 9 dní väzenia včera o 16:32
Sweater Weather je tu a najštýlovejšie svetre sezóny ponúkajú značky FTSHP, Represent či Diesel včera o 16:00
Nový dokument o Alecovi Baldwinovi odhalí detaily smrteľného incidentu na pľaci. Zameria sa aj na hercovu psychiku včera o 15:46
Slovenský film Otec ovládol ďalší svetový festival. Získal hlavnú cenu aj ocenenie scenáristu v Štokholme včera o 14:52
Justin Bieber sa zveril s bolesťami. Počas streamu odhalil, z čoho má zranenú polovicu tela včera o 14:07
Slovensko Všetko
Mnohým Slovákom končí platnosť preukazu. Polícia vyzýva na okamžitú výmenu
pred hodinou
Mnohým Slovákom končí platnosť preukazu. Polícia vyzýva na okamžitú výmenu
Žiadosť môžete podať na stránke Ministerstva vnútra SR.
Dcéra Karola Duchoňa sa ohradila voči spájaniu tvorby svojho otca s mítingom Smeru. Ficovi poslala odkaz
pred hodinou
Dcéra Karola Duchoňa sa ohradila voči spájaniu tvorby svojho otca s mítingom Smeru. Ficovi poslala odkaz
Bombic povedal, že pozná vrahov Tupého a Kuciaka. Privodil si ďalšie trestné stíhanie
pred 2 hodinami
Bombic povedal, že pozná vrahov Tupého a Kuciaka. Privodil si ďalšie trestné stíhanie
Fico spochybnil vyšetrovanie vraždy Kuciaka. Opiera sa o zverejnenú komunikáciu Epsteina
dnes o 08:27
Fico spochybnil vyšetrovanie vraždy Kuciaka. Opiera sa o zverejnenú komunikáciu Epsteina
ÚVZ sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Obsahuje olovo, radšej ho nepoužívaj
dnes o 07:09
ÚVZ sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Obsahuje olovo, radšej ho nepoužívaj
Pokazilo sa ti auto? Na diaľnici platia štyri základné pravidlá
pred 3 hodinami
Pokazilo sa ti auto? Na diaľnici platia štyri základné pravidlá
Ekonomika Všetko
Nové príplatky v roku 2026: O koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend?
11. 11. 2025 6:27
Nové príplatky v roku 2026: O koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend?
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
28. 10. 2025 16:54
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
„Študenti sú nositeľmi nových myšlienok a tvorivosti“: Univerzity a firmy vysvetľujú, čo pre nich znamená 17. november
včera o 06:30
„Študenti sú nositeľmi nových myšlienok a tvorivosti“: Univerzity a firmy vysvetľujú, čo pre nich znamená 17. november
Aj keď vláda zrušila 17. november ako deň pracovného pokoja, mnohé univerzity a firmy nechcú zabudnúť na jeho význam.
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
14. 11. 2025 12:00
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu
14. 11. 2025 6:30
Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu
Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie
13. 11. 2025 12:00
Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie
KOMENTÁR: Študenti sa znovu ozývajú. Kriedami pripomínajú, že odvaha hovoriť nahlas nezostala v novembri 1989
12. 11. 2025 16:00
KOMENTÁR: Študenti sa znovu ozývajú. Kriedami pripomínajú, že odvaha hovoriť nahlas nezostala v novembri 1989
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia