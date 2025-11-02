Sudkyňa Pamela Záleská sa má v pondelok opäť postaviť pred disciplinárny súd.
- Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská sa má v pondelok 3. novembra po necelých dvoch mesiacoch opäť postaviť pred disciplinárny súd.
- Vyplýva to z rozpisu pojednávaní zverejnenom na webe Najvyššieho správneho súdu SR (NSS)
- Čítať sa majú listinné dôkazy. Za vinu sa sudkyni kladú prieťahy v konaní vo viacerých veciach.
Širší kontext: Disciplinárne návrhy na sudkyňu podali predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová a predseda ŠTS Michal Truban. Sudkyňa popiera svoju vinu vo všetkých skutkoch disciplinárnych návrhov.
Časť disciplinárneho stíhania voči Pamele Záleskej NSS zastavil. Išlo o jeden z návrhov Trubana, ktorý sa týkal väzobnej trestnej veci, keď sudkyňa opakovane požiadala o predĺženie lehoty na vypracovanie rozsudku.
Prečítaj si aj tieto články:
29. októbra 2025 o 6:30 Čas čítania 7:44 Marián Čekovský sa v zrelom veku vrátil na univerzitu. „Ak chceš omladnúť, choď študovať,“ hovorí (Rozhovor)
31. októbra 2025 o 15:40 Čas čítania 3:02 Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití