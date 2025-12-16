Ovplyvní to najmä obyvateľov Vrútok.
Po dlhom čakaní otvoria Tunel Višňové dňa 22. decembra 2025. Súčasne s tunelom sprístupnia aj celý diaľničný úsek D1 medzi Lietavskou Lúčkou a Dubnou Skalou. Už teraz však vieme, že vodiči nebudú môcť použiť výjazd v smere do Vrútok. Cestu si predĺžia a musia použiť výjazd D1 na budúcu rýchlostnú cestu R3 medzi Martinom a Sučanmi.
Hoci výjazd vybudovali, nemôžu ho sprístupniť pre novú normu o parametroch diaľničných výjazdov, ktorá vstúpila do platnosti 1. apríla 2024. Ak by stavbu dokončili pred týmto dátumom, výjazd by požiadavky spĺňal a otvorili by ho. V praxi to znamená obchádzku hlavne pre obyvateľov Vrútok a priľahlých mestských častí, informuje „Ako je na tom Strečno? Verejný dopravný infoservis“ na svojom Facebooku.
Výjazd smerom z Vrútok do Tunela Višňové údajne neobmedzili.