Lukáš Turčan
dnes 19. decembra 2025 o 10:58
Čas čítania 0:12

AKTUÁLNE: Polícia našla v Nitrianskom okrese vysoko výbušnú kyselinu

AKTUÁLNE: Polícia našla v Nitrianskom okrese vysoko výbušnú kyselinu
Zdroj: Refresher

Polícia z bezpečnostných dôvodov uzavrela priestor.

Polícia a hasiči zasahujú na Vinárskej ulici v obci Lužianky v priestoroch potravinárskeho výskumného ústavu. Počas vypratávania inventáru našli neznáme látky označené ako vysoko výbušná kyselina pikrová.

Na mieste zasahuje pyrotechnik a polícia priestor z bezpečnostných dôvodov uzavrela a evakuovala. K incidentu privolali aj pracovníkov Kontrolného chemického laboratória MV SR.

polícia, páska
Zdroj: Polícia SR - Nitriansky kraj (Facebook)
