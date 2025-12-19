AKTUÁLNE: Polícia našla v Nitrianskom okrese vysoko výbušnú kyselinu

Polícia z bezpečnostných dôvodov uzavrela priestor.
Polícia a hasiči zasahujú na Vinárskej ulici v obci Lužianky v priestoroch potravinárskeho výskumného ústavu. Počas vypratávania inventáru našli neznáme látky označené ako vysoko výbušná kyselina pikrová.
Na mieste zasahuje pyrotechnik a polícia priestor z bezpečnostných dôvodov uzavrela a evakuovala. K incidentu privolali aj pracovníkov Kontrolného chemického laboratória MV SR.
