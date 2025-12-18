Kategórie
Lukáš Turčan
dnes 18. decembra 2025 o 6:44
Čas čítania 1:02

Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty

Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov, ktorý obsahuje viac ako 118-tisíc záznamov.

Sociálna poisťovňa 15. decembra 2025 zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzajú sa v ňom fyzické a právnické osoby, ktoré mali splatnosť dlhu do 08. decembra a neuhradili ho do 11. decembra.

Do zoznamu poisťovňa zaradila osoby s dlhom od 5 eur, zamestnávateľov, ktorí neodovzdali výkaz poistného a príspevkov, aj zahraničné SZČO, ktoré neoznámili výšku príjmov a výdavkov alebo zmeny v poistení.

Oproti predchádzajúcemu zoznamu poisťovňa vyradila tých, ktorí svoje dlhy zaplatili, doplnili chýbajúce údaje alebo upozornili pobočku na nezrovnalosti. Aktualizáciu databáz robí priebežne a klientom, ktorí sa v zozname ocitli omylom, sa ospravedlňuje. Dlžníci, ktorí svoje záväzky alebo povinnosti splnia do 18. decembra 2025, sa už v ďalšom zozname, zverejnenom v 52. týždni, neobjavia.

Zoznam zatiaľ neobsahuje penále. Poisťovňa ho predpisuje samostatne vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zamestnávatelia, ktorí nepredložili výkaz poistného, musia o zaradení do zoznamu informovať svojich zamestnancov do 14 dní. Sociálna poisťovňa aktualizuje zoznam štyrikrát mesačne a upozorňuje, že odvádzateľ poistného sa môže objaviť vo viacerých kategóriách – napríklad ako zamestnávateľ aj ako SZČO

Zoznam nájdeš tu:
Univerzitná nemocnica Bratislava 142 850 155,70 €
Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice 94 043 131,10 €
Univerzitná nemocnica Martin 64 473 561,60 €
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica 52 590 770,96 €
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov 45 502 019,87 €
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN 38 958 844,72 €
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 38 487 035,46 €
Fakultná nemocnica Trnava 37 860 045,44 €
Národný ústav detských chorôb 36 719 761,05 €
Fakultná nemocnica Nitra 30 782 223,47 €
Sociálna poisťovňa
