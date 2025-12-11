Orbánova vláda schválila novinku pre penzistov
Poslanci maďarského parlamentu v stredu na mimoriadnej schôdzi schválili 14. dôchodok. Táto dávka bude začlenená do dôchodkového systému podobným spôsobom, ako bolo obnovenie vyplácania 13. dôchodku, teda postupne, píše server magyarnemzet.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Vicepremiér Zsolt Semjén predložil návrh parlamentu 17. novembra.
Podľa rozhodnutia vlády z 13. novembra sa 14. dôchodok bude zavádzať postupne a v celej výške sa bude vyplácať až v roku 2030. V prvom roku vyplácania (2026) dosiahne 25 percent mesačného dôchodku, teda sumu zodpovedajúcu jednému týždňu.
Urýchlené prerokovanie tohto návrhu v parlamente iniciovala vládna strana Fidesz.
„Dôchodcovia urobili pre Maďarsko veľa. Nemôžu sa mať horšie ani v budúcnosti, preto je potrebný 14. dôchodok,“ povedal premiér Viktor Orbán vo videu zverejnenom na Facebooku, v ktorom pripomenul, že dôchodcom vrátil Fidesz 13. dôchodok a zaviedol aj 14.
Ekonóm spájaný s mimoparlamentnou opozičnou stranou TISZA László Lengyel v rozhovore pre Klikk TV na YouTube kanáli nedávno uviedol, že predseda strany TISZA Péter Magyar musí otvorene vyhlásiť, že žiadny 14. dôchodok nebude. Dodal, že si je istý, že TISZA v prípade prevzatia moci 14. dôchodok „do piatich minút zruší“. Ako dodal, TISZA by podľa neho mala otvorene hovoriť o tom, že 14. dôchodok je „čisté šialenstvo“.