Muž sa viezol na zadnom ráme električky, no zachytili ho policajné kamery.
Muž v Prahe sa priamo pred políciou zviezol na zadnej časti električky. Všetko natočili palubné kamery policajného auta, ktoré práve prechádzalo okolo. Na záberoch vidieť, ako muž naskakuje zozadu na rám električky a chvíľu sa na nej vezie.
O prípade informovala Polícia Českej republiky na Facebooku. „Električky chodia, ľudia sa ponáhľajú a jeden muž si zrejme pomýlil MHD s filmovým plátnom a zadný rám električky s rolou Spidermana,“ napísali v príspevku.
„Nikdy sa nevystavujte takému riziku,“ dodali. Muža zadržali a zistili, že nejde o celkom neznámeho človeka. „Ukázalo sa, že naňho bol vydaný príkaz na zatknutie za výrobu a distribúciu drog, čo potvrdila aj následná prehliadka.“