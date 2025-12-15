Kategórie
TASR
dnes 15. decembra 2025 o 5:55
Čas čítania 0:34

Medzi obeťami teroristického útoku v Sydney bola údajne aj Slovenka. Počet obetí ešte vzrástol

Medzi obeťami teroristického útoku v Sydney bola údajne aj Slovenka. Počet obetí ešte vzrástol
Zdroj: TASR/AP

Na mieste tragédie boli viacerí členovia slovenskej židovskej komunity.

Jednou z obetí teroristického útoku v Sydney je podľa Denníka N aj žena zo Slovenska. 

Počet obetí nedeľnej streľby na pláži Bondi v austrálskom Sydney stúpol na 16, oznámila polícia štátu Nový Južný Wales na platforme X. Ďalších 40 ľudí zostáva v nemocnici.


Incident sa odohral na pláži Bondi okolo 18.45 h miestneho času, keď dvaja strelci zaútočili na ľudí oslavujúcich židovský sviatok Chanuka.

Polícii sa podarilo zastreliť jedného z útočníkov, zatiaľ čo druhého zadržala. Mladšieho z dvojice identifikovali úrady ako Návida Akrama. Totožnosť staršieho strelca známa nie je.
Polícia v Novom Južnom Walese incident vyšetruje ako teroristický útok, ktorý bol namierený proti židovskej komunite v Sydney

V celej Austrálii budú v pondelok spustené vlajky na pol žrde na pamiatku 15 ľudí zabitých pri hromadnej streľbe na pláži Bondi v Sydney. Oznámil to podľa agentúry AFP na brífingu austrálsky premiér Anthony Albanese.

Sydney
