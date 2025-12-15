Na mieste tragédie boli viacerí členovia slovenskej židovskej komunity.
Jednou z obetí teroristického útoku v Sydney je podľa Denníka N aj žena zo Slovenska.
Počet obetí nedeľnej streľby na pláži Bondi v austrálskom Sydney stúpol na 16, oznámila polícia štátu Nový Južný Wales na platforme X. Ďalších 40 ľudí zostáva v nemocnici.
Incident sa odohral na pláži Bondi okolo 18.45 h miestneho času, keď dvaja strelci zaútočili na ľudí oslavujúcich židovský sviatok Chanuka.
Polícii sa podarilo zastreliť jedného z útočníkov, zatiaľ čo druhého zadržala. Mladšieho z dvojice identifikovali úrady ako Návida Akrama. Totožnosť staršieho strelca známa nie je.
Polícia v Novom Južnom Walese incident vyšetruje ako teroristický útok, ktorý bol namierený proti židovskej komunite v Sydney
V celej Austrálii budú v pondelok spustené vlajky na pol žrde na pamiatku 15 ľudí zabitých pri hromadnej streľbe na pláži Bondi v Sydney. Oznámil to podľa agentúry AFP na brífingu austrálsky premiér Anthony Albanese.