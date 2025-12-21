V diskusii na TA3 kritizoval aj výkon niektorých ministrov, absenciu lídra v opozícii a vyzval koalíciu, aby sa viac venovala potrebám občanov.
Prezident SR Peter Pellegrini vyzval stranu Hlas-SD, ktorú zakladal, aby si ujasnila, či naďalej kráča po ceste „strany odborníkov“, alebo sa od nej odkláňa. Uviedol to v diskusnej relácii V politike na TA3.
„Nie vždy som si istý, či Hlas nezíde z cesty, ktorú som mu pôvodne vytýčil,“ povedal Pellegrini. Stranu podľa vlastných slov zakladal ako odbornú a profesionálnu silu, ktorá má v koalícii vyvažovať rozhodnutia, ak by neboli v súlade so záujmami väčšiny. „Hlas má byť garantom profesionality, odbornosti a slušnosti. Teraz sa musí sám pýtať, či v tejto línii pokračuje,“ dodal.
Podľa Pellegriniho by mala strana pôsobiť jednotne
Prezident sa vyjadril aj k odchodu poslanca Jána Ferenčáka z poslaneckého klubu Hlasu-SD, hoci chce v strane zostať. Podľa Pellegriniho by strana mala pôsobiť jednotne, no pripustil, že koalícia s Ferenčákovou podporou zrejme naďalej počíta.
Za vhodného kandidáta na post veľvyslanca v Ríme považuje prezident bývalého vicepremiéra Petra Kmeca. „Ak mi takýto návrh príde na stôl, nebudem mať s jeho vymenovaním problém,“ uviedol. Zároveň pripomenul, že úrad vicepremiéra pre plán obnovy je časovo obmedzený a o jeho budúcnosti rozhodne koalícia.
Výkon dvoch ministrov, ktorých si „osvojil“ Smer-SD, hodnotí Pellegrini zatiaľ ako rozpačitý. „Zatiaľ nevidím výsledky, ktorými by sa mohli pochváliť. Budem zvedavý, čo doručia ľuďom v roku 2026,“ povedal.
Opozícii prezident vyčíta absenciu jasného lídra aj spoločného programu. Spolupráce založené len na proteste podľa neho nestačia na stabilné vládnutie v budúcnosti.