Kľúčové je konať včas, dodržať zákonné lehoty a využiť možnosti, ktoré zákon umožňuje.
Exekúcia patrí medzi najťažšie situácie, ktoré môžu človeka postihnúť. Blokovaný účet, zrážky zo mzdy či strata majetku výrazne ovplyvňujú bežný život. Mnohí sa o nej dozvedia až vo chvíli, keď im príde oznámenie o jej začatí.
Práve tento moment je rozhodujúci. Od doručenia upovedomenia začínajú plynúť zákonné lehoty a ich zmeškanie už nie je možné napraviť. Preto je dôležité konať rýchlo, no s rozvahou.
Ako prvý krok by si mal dlžník overiť, či je exekúcia oprávnená, teda či dlh skutočne existuje, nebol už zaplatený alebo nie je premlčaný. Návrh na zastavenie exekúcie je možné podať do 15 dní od doručenia oznámenia.
Dohoda s veriteľom a splátkový kalendár
Jednou z najčastejších a najjednoduchších možností riešenia je dohoda s veriteľom na splátkovom kalendári. Ak má dlžník aspoň čiastočnú schopnosť splácať, môže požiadať o rozdelenie dlhu na menšie splátky. Veriteľ niekedy pristúpi aj na zníženie úrokov alebo ďalších nákladov.
Dohodu je vždy potrebné mať písomne a o splátky treba požiadať aj exekútora. Ten však nemá povinnosť splátkový kalendár povoliť. Výnimkou je prípad, keď ide o fyzickú osobu, dlh nepresahuje 2 000 eur a je splatný najviac v desiatich splátkach, vtedy musí exekútor splátky povoliť.