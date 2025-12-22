Pretrvávajúce tlakové výše, teplotná inverzia a nedostatok snehu naznačujú, že aj tohtoročný december by sa mohol zaradiť medzi rekordne teplé.
Aktuálny charakter počasia pripomína stav z decembra v roku 1934. Skonštatovali to odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). „December v roku 1934 je od roku 1931 najteplejším decembrom a vývoj teplotných podmienok v doterajšom priebehu aktuálneho decembra naznačuje, že aj tohtoročný december by mohol byť v skupine najteplejších decembrov v histórii meteorologických meraní na Slovensku,“ priblížili.
Podobný stav meteorológovia zaznamenali v roku 1934
Meteorológovia zo SHMÚ vysvetľujú, že po krátkom ochladení koncom novembra začali počasie na Slovensku ovplyvňovať tlakové výše. Tie priniesli do vyšších vrstiev ovzdušia teplejší a suchý vzduch, čo v kombinácii s chladným povrchom zeme spôsobilo vznik teplotnej inverzie.
Tá sa prejavila najmä nízkou oblačnosťou a hmlou v nižších polohách, približne do 1000 metrov nad morom. Podľa odborníkov tieto podmienky pretrvávajú počas väčšiny decembra a pravdepodobne potrvajú až do Štedrého dňa.
V nížinách, kotlinách a údoliach je preto málo slnečného svitu, zatiaľ čo vo vyšších a horských oblastiach prevláda slnečné počasie. Súčasná situácia sa zároveň prejavila výrazným nedostatkom snehu, najmä pred Vianocami. Podobný stav meteorológovia zaznamenali aj v roku 1934. Aktuálny december sa tak zatiaľ radí medzi najteplejšie za posledné desaťročia.