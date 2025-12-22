Na Slovensko prichádza prelom v diagnostike rakoviny. Lekárom začne pomáhať nová technológia

Jedným z prvých zariadení, kde je technika pripravená, je nemocnica v Ilave.
Diagnostiku rakoviny má na Slovensku výrazne urýchliť nová technológia založená na digitálnych obrazoch a umelej inteligencii. Klasické mikroskopy postupne nahradí počítač, v ktorom budú lekári analyzovať naskenované vzorky tkaniva, píšu tvnoviny.sk.
Vzorka sa najskôr pripraví na sklíčko, no namiesto mikroskopu sa vloží do špeciálneho skenera. Ten ju premení na detailný digitálny obraz, ktorý si lekár zobrazí na monitore. Jeden preparát pritom môže obsahovať až gigabajt dát.
Rakovinu pomôže odhaliť umelá inteligencia
Pri hodnotení nálezov pomôže aj umelá inteligencia. Lekára nenahradí, ale upozorní ho na miesta, ktoré môžu byť podozrivé a vyžadujú si väčšiu pozornosť. Systém je vytrénovaný na rozpoznávanie rôznych typov nádorov.
Výhodou je aj jednoduché zdieľanie digitálnych vzoriek. Lekári sa môžu rýchlo poradiť s kolegami z iných nemocníc či zo zahraničia. Technológiu postupne získa 17 nemocníc na Slovensku.
Jedným z prvých zariadení, kde je technika pripravená, je nemocnica v Ilava. Momentálne sa čaká na spustenie softvéru. Súčasťou projektu bude aj národný register skenov, ktorý umožní lekárom rýchly prístup k predchádzajúcim vyšetreniam pacientov.
Rýchlejšia diagnostika môže pri onkologických ochoreniach rozhodovať o včasnom začatí liečby, a tým aj o šanci na uzdravenie.