Podľa meteorológov môže ovplyvniť aj európske zimy, ktoré by mohli byť chladnejšie a na sneh bohatšie, najmä v niektorých regiónoch.
Meteorológovia upozorňujú, že klimatický jav El Niño sa má opäť vrátiť, no jeho vplyv neočakávajú hneď. Podľa aktuálnych predpovedí by sa mal začať rozvíjať až v priebehu roka 2026 a najviac by sa mohol prejaviť počas zimy 2026/2027, informoval o tom portál Severe Weather.
El Niño zvyčajne najviac ovplyvňuje počasie v Severnej Amerike. Na severe USA a v Kanade prináša skôr teplejšie podmienky, zatiaľ čo juh Spojených štátov môže zažiť chladnejšie obdobia.
Možné dôsledky pre Európu
Aj keď je vplyv El Niño v Európe slabší, odborníci hovoria, že ho nemožno úplne ignorovať. Zmenené prúdenie vzduchu cez Atlantik môže zasiahnuť aj náš kontinent.
Najviac by sa to mohlo prejaviť v Spojenom kráľovstve, Írsku a severnej Európe, kde sa očakávajú chladnejšie zimy. Niektoré modely dokonca naznačujú viac snehu v strednej a juhovýchodnej Európe.
Meteorológovia hovoria o možnom „páse studeného vzduchu“, ktorý by sa mohol tiahnuť od Britských ostrovov cez strednú Európu až na juhovýchod. To by zvýšilo šancu na výdatnejšie sneženie aj v oblastiach, kde nie je bežné.
Stále ide len o odhady
Odborníci zároveň zdôrazňujú, že ide o dlhodobé prognózy, ktoré sa ešte môžu zmeniť. Zimné počasie v Európe ovplyvňuje viac faktorov, napríklad aj polárny vír. Ak je silný, chlad zostáva na severe, no ak zoslabne, studený vzduch sa môže dostať aj k nám. Jasnejšia predstava o tom, aké zimy nás čakajú, bude známa až bližšie k danému obdobiu.