Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Natália Mišániová
dnes 22. decembra 2025 o 9:27
Čas čítania 0:57

El Niño zmení počasie: Meteorológovia varujú pred chladnejšími zimami a väčším množstvom snehu v Európe

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
El Niño zmení počasie: Meteorológovia varujú pred chladnejšími zimami a väčším množstvom snehu v Európe
Zdroj: TASR/Daniel Stehlík

Podľa meteorológov môže ovplyvniť aj európske zimy, ktoré by mohli byť chladnejšie a na sneh bohatšie, najmä v niektorých regiónoch.

Meteorológovia upozorňujú, že klimatický jav El Niño sa má opäť vrátiť, no jeho vplyv neočakávajú hneď. Podľa aktuálnych predpovedí by sa mal začať rozvíjať až v priebehu roka 2026 a najviac by sa mohol prejaviť počas zimy 2026/2027, informoval o tom portál Severe Weather.

El Niño zvyčajne najviac ovplyvňuje počasie v Severnej Amerike. Na severe USA a v Kanade prináša skôr teplejšie podmienky, zatiaľ čo juh Spojených štátov môže zažiť chladnejšie obdobia.

Možné dôsledky pre Európu

Aj keď je vplyv El Niño v Európe slabší, odborníci hovoria, že ho nemožno úplne ignorovať. Zmenené prúdenie vzduchu cez Atlantik môže zasiahnuť aj náš kontinent.

Najviac by sa to mohlo prejaviť v Spojenom kráľovstve, Írsku a severnej Európe, kde sa očakávajú chladnejšie zimy. Niektoré modely dokonca naznačujú viac snehu v strednej a juhovýchodnej Európe.

Meteorológovia hovoria o možnom „páse studeného vzduchu“, ktorý by sa mohol tiahnuť od Britských ostrovov cez strednú Európu až na juhovýchod. To by zvýšilo šancu na výdatnejšie sneženie aj v oblastiach, kde nie je bežné.

Stále ide len o odhady

Odborníci zároveň zdôrazňujú, že ide o dlhodobé prognózy, ktoré sa ešte môžu zmeniť. Zimné počasie v Európe ovplyvňuje viac faktorov, napríklad aj polárny vír. Ak je silný, chlad zostáva na severe, no ak zoslabne, studený vzduch sa môže dostať aj k nám. Jasnejšia predstava o tom, aké zimy nás čakajú, bude známa až bližšie k danému obdobiu.

Prečítaj si predpoveď počasia na tohtoročné Vianoce v tomto článku.
21. decembra 2025 o 16:23 Čas čítania 0:28 PREDPOVEĎ SHMÚ: Po troch týždňoch hmiel prichádza zlom. Vianočné počasie sa má zlepšiť PREDPOVEĎ SHMÚ: Po troch týždňoch hmiel prichádza zlom. Vianočné počasie sa má zlepšiť
21. decembra 2025 o 10:48 Čas čítania 0:56 Predpoveď počasia sa mení: Nádej na slovenské biele Vianoce rastie, sneh môže zasiahnuť viac regiónov Predpoveď počasia sa mení: Nádej na slovenské biele Vianoce rastie, sneh môže zasiahnuť viac regiónov
21. decembra 2025 o 8:16 Čas čítania 0:36 Zmena v predaji vajec sa blíži. Obchodné reťazce majú od roku 2026 rôzne plány Zmena v predaji vajec sa blíži. Obchodné reťazce majú od roku 2026 rôzne plány
sneženie
Zdroj: TASR/František Iván
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Počasie Správy počasie Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 3 dňami
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
pred 2 dňami
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
včera o 10:48
Predpoveď počasia sa mení: Nádej na slovenské biele Vianoce rastie, sneh môže zasiahnuť viac regiónov
Predpoveď počasia sa mení: Nádej na slovenské biele Vianoce rastie, sneh môže zasiahnuť viac regiónov
pred 2 dňami
Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc
Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc
pred 3 dňami
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
pred 2 dňami
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
pred 2 dňami
Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc
Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
včera o 10:48
Predpoveď počasia sa mení: Nádej na slovenské biele Vianoce rastie, sneh môže zasiahnuť viac regiónov
Predpoveď počasia sa mení: Nádej na slovenské biele Vianoce rastie, sneh môže zasiahnuť viac regiónov
pred 2 dňami
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
16. 12. 2025 6:30
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
15. 12. 2025 14:19
Ako dostanete energopomoc od štátu? Pozrite si, ako ju štát poskytuje
Ako dostanete energopomoc od štátu? Pozrite si, ako ju štát poskytuje
pred 2 dňami
Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc
Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
Lifestyle news
Grape oznámil ďalšie veľké meno. Kapela Parcels spolupracovala aj s Daft Punkom
pred 16 minútami
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slovensko
pred 22 minútami
ChatGPT si po novom prispôsobíš presne podľa seba. Môžeš nastaviť jeho mieru nadšenia aj emócií
pred hodinou
Jiří Procházka a FattyPillow usporiadali charitatívny stream. Vyzbierali na ňom 100 000 eur pre detských onkologických pacientov
pred 2 hodinami
Jakea Paula museli operovať. Po knockoute prišiel o niekoľko zubov, v čeľusti má titánové platničky
včera o 15:47
Elon Musk je po výhre na súde ešte bohatší. Hodnota jeho majetku sa blíži k 750 miliardám dolárov
včera o 15:38
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Elon Musk
včera o 12:26
VIDEO: Koniec špekulácií? Timothée Chalamet rapuje v novom videu s EsDeeKidom
pred 2 dňami
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj ty
pred 2 dňami
VIDEO: Zápas Anthonyho Joshuu a Jakea Paula skončil knockoutom. Trval celých šesť kôl
pred 2 dňami
Slovensko Všetko
Rodinná dráma pri Trenčíne skončila smrťou oboch rodičov. Zranená je aj ich dcéra
pred 40 minútami
Rodinná dráma pri Trenčíne skončila smrťou oboch rodičov. Zranená je aj ich dcéra
Polícia prípad vyšetruje ako podozrenie z vraždy, zranená je aj dcéra rodiny.
Dráma pri zásahu neďaleko Partizánskeho: Záchranárov fyzicky napadol priateľ pacientky
pred 2 hodinami
Dráma pri zásahu neďaleko Partizánskeho: Záchranárov fyzicky napadol priateľ pacientky
Pokus o úkladnú vraždu v Leviciach: Mladú ženu zhodil z útesu jej bývalý priateľ
včera o 17:01
Pokus o úkladnú vraždu v Leviciach: Mladú ženu zhodil z útesu jej bývalý priateľ
Na Slovensko prichádza prelom v diagnostike rakoviny. Lekárom začne pomáhať nová technológia
pred hodinou
Na Slovensko prichádza prelom v diagnostike rakoviny. Lekárom začne pomáhať nová technológia
Energopomoc pre slovenské domácnosti: Štát vysvetlil, ako pri udeľovaní postupuje
dnes o 06:24
Energopomoc pre slovenské domácnosti: Štát vysvetlil, ako pri udeľovaní postupuje
Bude sa adresná energopomoc zdaňovať? Štát vysvetľuje bližšie detaily
1
včera o 11:47
Bude sa adresná energopomoc zdaňovať? Štát vysvetľuje bližšie detaily
Zahraničie Všetko
Putin necíti zodpovednosť za smrť ľudí na Ukrajine. „My sme vojnu nezačali,“ vyhlásil
pred 3 dňami
Putin necíti zodpovednosť za smrť ľudí na Ukrajine. „My sme vojnu nezačali,“ vyhlásil
pred 3 dňami
VIDEO: Donald Trump oznámil spustenie Patriot Games. Mnohým ľuďom pripomínajú dystopickú sériu Hunger Games
pred 2 dňami
FOTO: Americká vláda zverejnila novú časť Epsteinových spisov. Medzi fotkami je aj Michael Jackson
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
6
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
48
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
27. 4. 2023 9:30
Ak ma miluješ, tak to urobíš! Slovenky k sexu donútili ich frajeri manipuláciou a vydieraním. Podľa zákona to znásilnenie nie je
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
4
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
dnes o 05:48
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
Šikana v slovenských školách je téma, ktorú rieši čoraz viac rodičov. Ešte horšie je, že mnohé deti sa nikomu nezdôveria a nevedia, ako postupovať. Rodičia preto často váhajú, či ide „len“ o konflikt, alebo už o trestný čin.
PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne
včera o 06:24
PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
pred 2 dňami
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
12. 12. 2025 14:46
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
11. 12. 2025 19:31
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia