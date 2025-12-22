Z rezervácie vylúčia ruiny kláštora sv. Kataríny a rušia aj pásmo prekryté s CHKO Malé Karpaty.
➔ Štát navrhuje zmenšiť prírodnú rezerváciu Katarínka zo 18 hektárov na 17,17 hektára.
➔ MŽP chce znížiť ochranu z tretieho na druhý stupeň a na ploche 5,72 hektára na prvý stupeň.
➔ Zrušia aj ochranné pásmo, ktoré sa prekrýva s CHKO Malé Karpaty; hranice upravia tak, že ruiny kostola a kláštora sv. Kataríny z rezervácie vylúčia. Nariadenie má platiť od 1. februára 2026.
Citát: „Návrhom nariadenia vlády dôjde k zmene hraníc v severnej časti prírodnej rezervácie, kde sa nachádzajú ruiny kostola a kláštora svätej Kataríny Alexandrijskej, táto lokalita bude z prírodnej rezervácie vylúčená,“ uviedlo Ministerstvo životného prostredia SR.
Kontext:
Ministerstvo životného prostredia predložilo návrh do medzirezortného pripomienkového konania. Ak vláda nariadenie schváli, zmeny začnú platiť 1. februára 2026. Rezort tvrdí, že úpravy neovplyvnia stav predmetu ochrany.
Lokalita leží v Malých Karpatoch pri ruinách kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej medzi obcami Dechtice a Naháč a spadá do Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Ochranné pásmo rezervácie má zaniknúť, pretože ho úplne prekrýva režim CHKO, ktorý už prináša plošnú ochranu územia.
Slovenská legislatíva rozlišuje päť stupňov ochrany prírody, pričom vyššie číslo znamená prísnejšie obmedzenia. V návrhu MŽP ide o prechod z tretieho na druhý stupeň a na časti územia na prvý stupeň. Rezervácia má dlhodobý ochranný status: územie chránia od roku 1984, od roku 1995 funguje ako prírodná rezervácia a v roku 2004 v nej Krajský úrad životného prostredia v Trnave nastavil štvrtý stupeň ochrany.