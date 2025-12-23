Na robotníkov sa vo Veľkých Kapušanoch zrútila strecha. Nešťastie sa stalo tesne pred Vianocami

Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.
V areáli priemyselnej stavby neďaleko Veľkých Kapušian sa zrútila strecha na troch robotníkov. Muži práve v tej chvíli opravovali podpery objektu. Na miesto nešťastia okamžite vyrazili všetky záchranné zložky, informuje portál noviny.sk.
23. decembra 2025 o 15:12 Čas čítania 0:09 Prezident Pellegrini podpísal novelu Trestného zákona. Zodpovednosť podľa neho nesie vláda a parlament
23. decembra 2025 o 14:38 Čas čítania 0:44 Zmizli mladíci zo Serede. Odišli s dokladmi aj peniazmi a odvtedy sa neozvali