Od januára 2026 vstúpia do platnosti viaceré legislatívne zmeny, ktoré sa dotknú podnikateľov, živnostníkov aj zamestnancov. Nové pravidlá prinesú obmedzenie odpočtu DPH pri osobných autách, vyššie cestovné náhrady na pracovných cestách a zásadnú zmenu v systéme sociálnych odvodov pre SZČO. Prinášame prehľad najdôležitejších noviniek, ktoré by si nemal prehliadnuť.
Nové pravidlá odpočtu DPH pri autách
Od 1. januára 2026 si firmy a podnikatelia budú môcť pri osobných autách používaných aj na súkromné účely odpočítať z DPH len polovicu nákladov. Týka sa to nielen kúpy či leasingu vozidla, ale aj pohonných látok, servisu, opráv a ďalších výdavkov spojených s jeho prevádzkou.
Plný, teda 100-percentný odpočet DPH, zostane možný iba pri autách využívaných výlučne na podnikanie. Takéto používanie bude potrebné preukázať podrobnou evidenciou jázd, napríklad pri taxislužbách, autoškolách alebo vozidlách určených na prepravu osôb.
Vyššie cestovné náhrady na pracovné cesty
Od januára 2026 sa zvýšia základné náhrady za používanie auta na pracovných cestách. Pri osobných vozidlách stúpne sadzba z 0,296 eura na 0,313 eura za kilometer. Pri motocykloch a štvorkolkách bude náhrada 0,090 eura za kilometer.
Novinkou je, že použitie prívesu zvýši základnú náhradu o 15 percent. Pri služobnej ceste dlhšej ako 800 kilometrov si tak zamestnanec môže prilepšiť približne o 10 eur oproti minulému roku. Pri nákladných autách a autobusoch zostáva výška náhrady vecou dohody so zamestnávateľom.
Poistenie vznikne automaticky
Od roku 2026 sa mení aj systém sociálneho poistenia pre živnostníkov. Povinné odvody už nebudú závisieť od výšky príjmu v predchádzajúcom roku. Poistenie vznikne automaticky šesť mesiacov od začiatku podnikania a zanikne po jeho ukončení alebo čestnom vyhlásení.
Mení sa aj výška odvodov. Živnostníci s nižšími príjmami budú platiť odvody z minimálneho základu 396 eur, čo predstavuje približne 131 eur mesačne. Vyšší minimálny základ pre ostatných stúpne na 914 eur. V praxi to znamená skorší nástup povinných odvodov a vyššie minimálne platby pre mnohých živnostníkov.