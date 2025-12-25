Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Natália Mišániová
dnes 25. decembra 2025 o 11:11
Čas čítania 1:18

Toto sú zmeny, ktoré zasiahnu podnikateľov: Pozri sa, čo všetko sa mení od roku 2026

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Toto sú zmeny, ktoré zasiahnu podnikateľov: Pozri sa, čo všetko sa mení od roku 2026

Nové pravidlá prinesú obmedzenie odpočtu DPH pri osobných autách, vyššie cestovné náhrady na pracovných cestách a zásadnú zmenu v systéme sociálnych odvodov pre SZČO.

Od januára 2026 vstúpia do platnosti viaceré legislatívne zmeny, ktoré sa dotknú podnikateľov, živnostníkov aj zamestnancov. Nové pravidlá prinesú obmedzenie odpočtu DPH pri osobných autách, vyššie cestovné náhrady na pracovných cestách a zásadnú zmenu v systéme sociálnych odvodov pre SZČO. Prinášame prehľad najdôležitejších noviniek, ktoré by si nemal prehliadnuť.

Nové pravidlá odpočtu DPH pri autách

Od 1. januára 2026 si firmy a podnikatelia budú môcť pri osobných autách používaných aj na súkromné účely odpočítať z DPH len polovicu nákladov. Týka sa to nielen kúpy či leasingu vozidla, ale aj pohonných látok, servisu, opráv a ďalších výdavkov spojených s jeho prevádzkou.

Plný, teda 100-percentný odpočet DPH, zostane možný iba pri autách využívaných výlučne na podnikanie. Takéto používanie bude potrebné preukázať podrobnou evidenciou jázd, napríklad pri taxislužbách, autoškolách alebo vozidlách určených na prepravu osôb.

Vyššie cestovné náhrady na pracovné cesty

Od januára 2026 sa zvýšia základné náhrady za používanie auta na pracovných cestách. Pri osobných vozidlách stúpne sadzba z 0,296 eura na 0,313 eura za kilometer. Pri motocykloch a štvorkolkách bude náhrada 0,090 eura za kilometer.

21. decembra 2025 o 7:02 Čas čítania 4:03 Tunel Višňové sa po viac než štvrťstoročí otvára. Projekt, ktorý sa stal symbolom zlyhaní, bude konečne slúžiť vodičom Tunel Višňové sa po viac než štvrťstoročí otvára. Projekt, ktorý sa stal symbolom zlyhaní, bude konečne slúžiť vodičom

Novinkou je, že použitie prívesu zvýši základnú náhradu o 15 percent. Pri služobnej ceste dlhšej ako 800 kilometrov si tak zamestnanec môže prilepšiť približne o 10 eur oproti minulému roku. Pri nákladných autách a autobusoch zostáva výška náhrady vecou dohody so zamestnávateľom.

Poistenie vznikne automaticky

Od roku 2026 sa mení aj systém sociálneho poistenia pre živnostníkov. Povinné odvody už nebudú závisieť od výšky príjmu v predchádzajúcom roku. Poistenie vznikne automaticky šesť mesiacov od začiatku podnikania a zanikne po jeho ukončení alebo čestnom vyhlásení.

Mení sa aj výška odvodov. Živnostníci s nižšími príjmami budú platiť odvody z minimálneho základu 396 eur, čo predstavuje približne 131 eur mesačne. Vyšší minimálny základ pre ostatných stúpne na 914 eur. V praxi to znamená skorší nástup povinných odvodov a vyššie minimálne platby pre mnohých živnostníkov.

Kompletný prehľad kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026, si môžete prečítať v tomto článku.
11. decembra 2025 o 19:31 Čas čítania 4:27 VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026 VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
15. decembra 2025 o 12:22 Čas čítania 0:39 Na Slovensku rastie ilegálny predaj koláčov, štát výrazne sprísni kontroly. Prichádza o desiatky miliónov eur Na Slovensku rastie ilegálny predaj koláčov, štát výrazne sprísni kontroly. Prichádza o desiatky miliónov eur
14. decembra 2025 o 14:40 Čas čítania 0:31 KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
stres práca
Zdroj: Unsplash/Tom Ramalho
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 08:01
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
pred 2 hodinami
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie pivá v strednej Európe. Do top 5 sa dostala aj česká klasika
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie pivá v strednej Európe. Do top 5 sa dostala aj česká klasika
2
pred 2 dňami
Slovensko patrí k najhorším v EÚ: V preplnených domácnostiach žije takmer tretina obyvateľov
Slovensko patrí k najhorším v EÚ: V preplnených domácnostiach žije takmer tretina obyvateľov
1
19. 12. 2025 15:00
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
dnes o 08:43
Karlos Vémola má vážne zdravotné problémy. Po obvinení ho museli previezť do nemocnice
Karlos Vémola má vážne zdravotné problémy. Po obvinení ho museli previezť do nemocnice
2
pred 2 dňami
Slovensko patrí k najhorším v EÚ: V preplnených domácnostiach žije takmer tretina obyvateľov
Slovensko patrí k najhorším v EÚ: V preplnených domácnostiach žije takmer tretina obyvateľov
1
19. 12. 2025 15:00
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
1
20. 12. 2025 14:01
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
dnes o 08:01
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
pred 2 dňami
V dome MMA zápasníka Karlosa Vémolu zasahovala protidrogová jednotka. Zadržali dve osoby
V dome MMA zápasníka Karlosa Vémolu zasahovala protidrogová jednotka. Zadržali dve osoby
19. 12. 2025 13:51
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
20. 12. 2025 12:50
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
20. 12. 2025 15:02
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
2
pred 2 dňami
Slovensko patrí k najhorším v EÚ: V preplnených domácnostiach žije takmer tretina obyvateľov
Slovensko patrí k najhorším v EÚ: V preplnených domácnostiach žije takmer tretina obyvateľov
20. 12. 2025 7:27
Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc
Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc
Lifestyle news
VIDEO: „Čo sa stalo s Tommym Shelbym?“ Prvý trailer na filmové pokračovanie Peaky Blinders je tu
pred 12 minútami
Ako bude vyzerať Silvester v Bratislave? Oslavy budú bez ohňostroja
dnes o 09:00
Mladá Slovenka pracovala na kostýme pre Lady Gagu. Vyskúšala si ho ešte skôr než samotná speváčka
pred 2 dňami
2
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom. Tento čierny Land Rover Defender na ceste len tak neprehliadneš
pred 2 dňami
VIDEO: Timothée Chalamet robí všetko pre propagáciu svojho nového filmu Marty Supreme. Ako prvý sa ocitol na Las Vegas Sphere
pred 2 dňami
Nový seriál Assassin's Creed bude režírovať Johan Renck. Jeho minisériu Chernobyl ocenili cenou Emmy
pred 2 dňami
1
Jackie Chan niesol olympijskú pochodeň cez starodávne Pompeje. Štafeta prejde všetkými 110 talianskymi provinciami
pred 2 dňami
Queer seriál Heated Rivarly získava mimoriadne hodnotenia. Podobný úspech sa podaril iba tvorcom Breaking Bad
pred 2 dňami
VIDEO: Epický vianočný darček od Christophera Nolana. Prvý trailer na The Odyssey je vonku a berie dych
pred 2 dňami
Nicki Minaj hovorí, že Trump je „šarmantný a očarujúci“. Nezdržala sa ani narážok na transrodových ľudí
pred 2 dňami
Slovensko Všetko
Je známy prvý oficiálny účet za tunel Višňové. Cena presiahla astronomickú hranicu a stále nie je konečná
pred 43 minútami
Je známy prvý oficiálny účet za tunel Višňové. Cena presiahla astronomickú hranicu a stále nie je konečná
Na cenu mali vplyv nielen práce navyše po bývalom zhotoviteľovi, ale aj rastúce stavebné náklady.
Vybrané potraviny budú od roku 2026 drahšie. Štát zvyšuje DPH na 23 percent
pred 2 hodinami
Vybrané potraviny budú od roku 2026 drahšie. Štát zvyšuje DPH na 23 percent
Nové informácie o prípade zadržaného Karlosa Vémolu. Jeho právnik tvrdí, že v dome zápasníka polícia nič nenašla
dnes o 06:45
Nové informácie o prípade zadržaného Karlosa Vémolu. Jeho právnik tvrdí, že v dome zápasníka polícia nič nenašla
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
dnes o 07:24
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
dnes o 08:01
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
Prevody medzi bankami sa oneskoria. Sviatky a odstávka systémov stopnú platby na niekoľko dní
pred hodinou
Prevody medzi bankami sa oneskoria. Sviatky a odstávka systémov stopnú platby na niekoľko dní
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
4
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
Zahraničie Všetko
Súd poslal Karlosa Vémolu do väzby. Za drogovú kauzu mu hrozí až 18 rokov
pred 22 minútami
Súd poslal Karlosa Vémolu do väzby. Za drogovú kauzu mu hrozí až 18 rokov
pred hodinou
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie pivá v strednej Európe. Do top 5 sa dostala aj česká klasika
dnes o 08:43
Karlos Vémola má vážne zdravotné problémy. Po obvinení ho museli previezť do nemocnice
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
6
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
48
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6
20. 10. 2024 9:30
Boli sme v rodisku Huliaka: „Primitivizmus a stredovek“ tvrdia niektorí Očovania. Iní hovoria o „skutočnom chlapovi“ (Reportáž)

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
pred 2 dňami
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
Slovenská menšina v Báčskom Petrovci protestovala počas návštevy Pellegriniho.
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
pred 3 dňami
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne
21. 12. 2025 6:24
PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
20. 12. 2025 11:24
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
12. 12. 2025 14:46
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia