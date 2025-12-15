Kategórie
TASR
dnes 15. decembra 2025 o 12:22
Čas čítania 0:39

Na Slovensku rastie ilegálny predaj koláčov, štát výrazne sprísni kontroly. Prichádza o desiatky miliónov eur

Na Slovensku rastie ilegálny predaj koláčov, štát výrazne sprísni kontroly. Prichádza o desiatky miliónov eur
Zdroj: TASR - Erika Ďurčová

Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov štát prichádza o milióny eur a spotrebitelia môžu byť vystavení zdravotným rizikám.

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov upozorňuje na rastúci nelegálny predaj zákuskov, koláčov a sviatočného pečiva, najmä prostredníctvom sociálnych sietí a internetu. Podľa zväzu ide o čoraz vážnejší problém, ktorý štát pripravuje o milióny eur a zároveň ohrozuje zdravie spotrebiteľov.

Predseda zväzu Milan Lapšanský uviedol, že nelegálni výrobcovia často pečú v domácich podmienkach – v bytoch, domoch či garážach bez dodržiavania hygienických pravidiel a bez platenia daní. Zároveň využívajú výhody určené pre domácnosti, napríklad dotované ceny energií, čo považuje zväz za nespravodlivé voči poctivým podnikateľom.

Zväz vyzýva na sprísnenie kontrol

Podľa prieskumov zväzu sa nelegálnej výrobe potravín venujú stovky ľudí po celom Slovensku. Kým pred niekoľkými rokmi štát prichádzal približne o 12 miliónov eur ročne, dnes sa tieto straty odhadujú už takmer na 20 miliónov eur. Problém sa navyše rozširuje aj na ďalšie oblasti potravinárstva, ako sú mäsové výrobky či hotové jedlá.

Zväz preto vyzýva štátne orgány, aby sprísnili kontroly, zakročili proti nelegálnemu podnikaniu a chránili férové podnikateľské prostredie aj spotrebiteľov.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR/Štefan Puškáš
