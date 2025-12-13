Zmena v Sociálnej poisťovni zapríčinila zmätok.
V januári 2025 začala Sociálna poisťovňa živnostníkom posielať nové výmery poistného elektronicky. Veľa ľudí to nevedelo, zmenu nezaregistrovali a poistné zaplatili podľa starých údajov, takže im vznikli nedoplatky, ktoré pri dlhodobom neriešení môžu prerásť do sankcií, informuje portál techbyte.
Na tento problém upozornil Rastislav Dubovský v Rádiu Slovensko. Problém naznačuje, že si veľká časť podnikateľov na používanie elektronických služieb štátu stále nezvykla. Novinka je súčasťou konsolidácie a tiež modernizácie verejných služieb.
Touto správou chceme upozorniť živnostníkov, aby si pravidelne kontrolovali svoje elektronické schránky a vyhli sa tak nepríjemnostiam a sankciám.