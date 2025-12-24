Najbližšia šanca získať jednu z najväčších výhier v histórii príde na Štedrý deň.
Jackpot v americkej lotérii Powerball narástol na približne 1,7 miliardy dolárov. Keďže sa ani po 46. žrebovaní nenašiel výherca, ide o jednu z najvyšších súm v histórii tejto lotérie.
V pondelok večer padli čísla 3, 18, 36, 41, 54 a Powerball 7, no nikto neuhádol celú kombináciu. Ďalšie žrebovanie je naplánované na stredu, 24. decembra, teda na Štedrý deň. Ak by jackpot padol, išlo by o štvrtú najvyššiu výhru v histórii amerických lotérií.
Šanca trafiť jackpot je mimoriadne nízka
Powerball funguje tak, že výhra sa zvyšuje po každom žrebovaní bez víťaza. Hráči si po výhre môžu vybrať medzi jednorazovým vyplatením alebo splátkami rozdelenými na 30 rokov, ktoré sa každoročne navyšujú.
Šanca trafiť jackpot je však mimoriadne nízka – približne 1 ku 292 miliónom. Naposledy sa hlavná výhra rozdelila v septembri, keď si dvaja výhercovia podelili sumu okolo 1,8 miliardy dolárov.