Natália Mišániová
dnes 24. decembra 2025 o 15:42
Čas čítania 0:40

Jackpot v lotérii Powerball narástol na 1,7 miliardy dolárov. Výhra stále čaká na majiteľa

Jackpot v lotérii Powerball narástol na 1,7 miliardy dolárov. Výhra stále čaká na majiteľa
Zdroj: TASR/AP Alexander Zemlianichenko

Najbližšia šanca získať jednu z najväčších výhier v histórii príde na Štedrý deň.

Jackpot v americkej lotérii Powerball narástol na približne 1,7 miliardy dolárov. Keďže sa ani po 46. žrebovaní nenašiel výherca, ide o jednu z najvyšších súm v histórii tejto lotérie.

V pondelok večer padli čísla 3, 18, 36, 41, 54 a Powerball 7, no nikto neuhádol celú kombináciu. Ďalšie žrebovanie je naplánované na stredu, 24. decembra, teda na Štedrý deň. Ak by jackpot padol, išlo by o štvrtú najvyššiu výhru v histórii amerických lotérií.

Šanca trafiť jackpot je mimoriadne nízka

Powerball funguje tak, že výhra sa zvyšuje po každom žrebovaní bez víťaza. Hráči si po výhre môžu vybrať medzi jednorazovým vyplatením alebo splátkami rozdelenými na 30 rokov, ktoré sa každoročne navyšujú.

Šanca trafiť jackpot je však mimoriadne nízka – približne 1 ku 292 miliónom. Naposledy sa hlavná výhra rozdelila v septembri, keď si dvaja výhercovia podelili sumu okolo 1,8 miliardy dolárov.

Stávkovanie sa môže stať vážnou závislosťou, pri ktorej hrozí vysoká finančná strata. Ak na sebe alebo svojom blízkom pozoruješ príznaky patologického hráčstva, vyhľadaj odbornú pomoc.
powerball
Zdroj: TASR/AP
Správy zo sveta
