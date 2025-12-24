Cieľom je zachytiť viac vodičov, ktorí jazdia načierno a doteraz sa sankciám vyhli.
Česká vláda pripravuje zmeny v systéme diaľničných známok. Chce pritvrdiť voči vodičom, ktorí jazdia po diaľniciach bez zaplatenej známky, a zároveň plánuje upraviť výhody pre elektromobily, píše ČT24.
Pokuty by mali posielať poštou
Podľa odhadov jazdí po českých diaľniciach bez známky približne päť percent vodičov. V súčasnosti pokutu dostanú najmä vtedy, ak ich priamo zastaví polícia alebo colníci. Štát však už má k dispozícii kamery, ktoré dokážu overiť, či má vozidlo zaplatenú elektronickú známku, no zákon zatiaľ neumožňuje posielať pokuty automaticky, informuje web iDNES.cz.
Nová vláda chce tento postup zmeniť. Pokuty by po novom mali posielať poštou bez nutnosti zastavenia vozidla. Cieľom je zachytiť viac vodičov, ktorí jazdia načierno a doteraz sa sankciám vyhli.
Zmeny sa dotknú aj cien
Od nového roka sa diaľničné známky zdražia, ročná známka bude drahšia o približne päť eur, viac zaplatia aj vodiči za kratšie časové varianty. Dôvodom je inflácia a rozširovanie diaľničnej siete.
Kabinet zároveň zvažuje zrušenie výhod pre elektromobily, ktoré doteraz mohli diaľnice využívať bezplatne. Aj tieto vozidlá by tak po novom mohli platiť za diaľničnú známku.
Kontroly budú naďalej prebiehať aj priamo na cestách. Colníci využívajú údaje z mýtnych brán a zameriavajú sa aj na prípady, keď vodiči zadali nesprávnu evidenčnú značku. Priemerná výška pokút sa v posledných rokoch zvyšuje spolu s cenami známok, informoval o tom iROZHLAS.cz.