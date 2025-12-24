Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Natália Mišániová
dnes 24. decembra 2025 o 14:02
Čas čítania 0:52

Diaľničné známky v Česku čakajú zmeny. Nové pravidlá pocítia aj slovenskí vodiči

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Diaľničné známky v Česku čakajú zmeny. Nové pravidlá pocítia aj slovenskí vodiči
Zdroj: TASR/Michal Svítok

Cieľom je zachytiť viac vodičov, ktorí jazdia načierno a doteraz sa sankciám vyhli.

Česká vláda pripravuje zmeny v systéme diaľničných známok. Chce pritvrdiť voči vodičom, ktorí jazdia po diaľniciach bez zaplatenej známky, a zároveň plánuje upraviť výhody pre elektromobily, píše ČT24

Pokuty by mali posielať poštou

Podľa odhadov jazdí po českých diaľniciach bez známky približne päť percent vodičov. V súčasnosti pokutu dostanú najmä vtedy, ak ich priamo zastaví polícia alebo colníci. Štát však už má k dispozícii kamery, ktoré dokážu overiť, či má vozidlo zaplatenú elektronickú známku, no zákon zatiaľ neumožňuje posielať pokuty automaticky, informuje web iDNES.cz

Nová vláda chce tento postup zmeniť. Pokuty by po novom mali posielať poštou bez nutnosti zastavenia vozidla. Cieľom je zachytiť viac vodičov, ktorí jazdia načierno a doteraz sa sankciám vyhli.

Zmeny sa dotknú aj cien

Od nového roka sa diaľničné známky zdražia, ročná známka bude drahšia o približne päť eur, viac zaplatia aj vodiči za kratšie časové varianty. Dôvodom je inflácia a rozširovanie diaľničnej siete.

Kabinet zároveň zvažuje zrušenie výhod pre elektromobily, ktoré doteraz mohli diaľnice využívať bezplatne. Aj tieto vozidlá by tak po novom mohli platiť za diaľničnú známku.

Kontroly budú naďalej prebiehať aj priamo na cestách. Colníci využívajú údaje z mýtnych brán a zameriavajú sa aj na prípady, keď vodiči zadali nesprávnu evidenčnú značku. Priemerná výška pokút sa v posledných rokoch zvyšuje spolu s cenami známok, informoval o tom iROZHLAS.cz.

24. decembra 2025 o 7:54 Čas čítania 0:57 Karlosovi Vémolovi hrozí väzenie. Polícia po zásahu v Prahe obvinila troch mužov, vrátane známeho MMA zápasníka Karlosovi Vémolovi hrozí väzenie. Polícia po zásahu v Prahe obvinila troch mužov, vrátane známeho MMA zápasníka
24. decembra 2025 o 7:52 Čas čítania 0:46 Päť spôsobov, akými plasty poškodzujú mozog. Vedci radia, ako minimalizovať riziko Päť spôsobov, akými plasty poškodzujú mozog. Vedci radia, ako minimalizovať riziko
23. decembra 2025 o 16:09 Čas čítania 0:16 Namiesto psa si v aute viezol kravu. Matej v Spišskej Belej na video zachytil bizarnú jazdu Namiesto psa si v aute viezol kravu. Matej v Spišskej Belej na video zachytil bizarnú jazdu
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR/Miroslav Košírer
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Česká republika Diaľnice Správy zo sveta
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
2
včera o 08:14
Slovensko patrí k najhorším v EÚ: V preplnených domácnostiach žije takmer tretina obyvateľov
Slovensko patrí k najhorším v EÚ: V preplnených domácnostiach žije takmer tretina obyvateľov
19. 12. 2025 15:00
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
1
20. 12. 2025 14:01
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
1
pred 2 dňami
Energopomoc pre slovenské domácnosti: Štát vysvetlil, ako pri udeľovaní postupuje
Energopomoc pre slovenské domácnosti: Štát vysvetlil, ako pri udeľovaní postupuje
18. 12. 2025 17:01
Zmena trvalého pobytu môže ovplyvniť energopomoc. Štát zverejnil, na čo si dať pozor
Zmena trvalého pobytu môže ovplyvniť energopomoc. Štát zverejnil, na čo si dať pozor
2
včera o 08:14
Slovensko patrí k najhorším v EÚ: V preplnených domácnostiach žije takmer tretina obyvateľov
Slovensko patrí k najhorším v EÚ: V preplnených domácnostiach žije takmer tretina obyvateľov
1
20. 12. 2025 14:01
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
včera o 13:00
V dome MMA zápasníka Karlosa Vémolu zasahovala protidrogová jednotka. Zadržali dve osoby
V dome MMA zápasníka Karlosa Vémolu zasahovala protidrogová jednotka. Zadržali dve osoby
19. 12. 2025 15:00
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
1
pred 2 dňami
Energopomoc pre slovenské domácnosti: Štát vysvetlil, ako pri udeľovaní postupuje
Energopomoc pre slovenské domácnosti: Štát vysvetlil, ako pri udeľovaní postupuje
19. 12. 2025 13:51
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať do januára
20. 12. 2025 12:50
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
20. 12. 2025 15:02
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
20. 12. 2025 7:27
Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc
Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc
2
včera o 08:14
Slovensko patrí k najhorším v EÚ: V preplnených domácnostiach žije takmer tretina obyvateľov
Slovensko patrí k najhorším v EÚ: V preplnených domácnostiach žije takmer tretina obyvateľov
Lifestyle news
Mladá Slovenka pracovala na kostýme pre Lady Gagu. Vyskúšala si ho ešte skôr než samotná speváčka
včera o 15:38
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom. Tento čierny Land Rover Defender na ceste len tak neprehliadneš
včera o 15:04
VIDEO: Timothée Chalamet robí všetko pre propagáciu svojho nového filmu Marty Supreme. Ako prvý sa ocitol na Las Vegas Sphere
včera o 13:32
Nový seriál Assassin's Creed bude režírovať Johan Renck. Jeho minisériu Chernobyl ocenili cenou Emmy
včera o 12:46
1
Jackie Chan niesol olympijskú pochodeň cez starodávne Pompeje. Štafeta prejde všetkými 110 talianskymi provinciami
včera o 12:09
Queer seriál Heated Rivarly získava mimoriadne hodnotenia. Podobný úspech sa podaril iba tvorcom Breaking Bad
včera o 10:31
VIDEO: Epický vianočný darček od Christophera Nolana. Prvý trailer na The Odyssey je vonku a berie dych
včera o 09:44
Nicki Minaj hovorí, že Trump je „šarmantný a očarujúci“. Nezdržala sa ani narážok na transrodových ľudí
včera o 08:59
AKTUÁLNE: Vo veku 74 rokov zomrel spevák a autor jednej z najznámejších vianočných piesní Chris Rea
pred 2 dňami
Doma možno schovávaš majetok v tisíckach eur a ani o tom nevieš. Tieto predmety z nultých rokov majú dnes obrovskú hodnotu
pred 2 dňami
Zahraničie Všetko
Karlosovi Vémolovi hrozí väzenie. Polícia po zásahu v Prahe obvinila troch mužov, vrátane známeho MMA zápasníka
dnes o 07:54
Karlosovi Vémolovi hrozí väzenie. Polícia po zásahu v Prahe obvinila troch mužov, vrátane známeho MMA zápasníka
Mužom v prípade dokázania viny hrozí vysoký trest odňatia slobody.
Zelenskyj sa s USA nezhodol. Majú odlišný názor na územné otázky
pred 2 hodinami
Zelenskyj sa s USA nezhodol. Majú odlišný názor na územné otázky
Jackpot v lotérii Powerball narástol na 1,7 miliardy dolárov. Výhra stále čaká na majiteľa
pred 18 minútami
Jackpot v lotérii Powerball narástol na 1,7 miliardy dolárov. Výhra stále čaká na majiteľa
Nočná explózia v Moskve: Pri výbuchu neďaleko miesta vraždy generála zahynuli dvaja policajti
pred hodinou
Nočná explózia v Moskve: Pri výbuchu neďaleko miesta vraždy generála zahynuli dvaja policajti
Minúty strachu v rozpálenej saune: Trojica zostala uväznená vo vyhriatej miestnosti
pred 2 dňami
Minúty strachu v rozpálenej saune: Trojica zostala uväznená vo vyhriatej miestnosti
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
včera o 17:42
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
Ekonomika Všetko
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
11. 12. 2025 19:31
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
7. 12. 2025 7:16
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
20. 12. 2025 11:24
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
1
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
6
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
48
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6
20. 10. 2024 9:30
Boli sme v rodisku Huliaka: „Primitivizmus a stredovek“ tvrdia niektorí Očovania. Iní hovoria o „skutočnom chlapovi“ (Reportáž)

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
včera o 17:42
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
Slovenská menšina v Báčskom Petrovci protestovala počas návštevy Pellegriniho.
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
pred 2 dňami
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne
pred 3 dňami
PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
20. 12. 2025 11:24
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
12. 12. 2025 14:46
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia