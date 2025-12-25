Služba zároveň vyzvala vodičov k väčšej ohľaduplnosti a k tomu, aby v podobných situáciách uprednostnili privolanie pomoci pred fotografovaním nehôd.
Na vjazde do Prievidze došlo počas sviatočného dňa k tragickej dopravnej nehode s jednou obeťou. O udalosti informovala na sociálnej sieti odťahová služba RYBO Havária. Podľa ich vyjadrenia bol na miesto privolaný zásah záchranných zložiek, vodičovi však už nedokázali pomôcť.
Služba zároveň upozornila na neohľaduplnosť niektorých okoloidúcich, ktorí si miesto nehody fotografovali namiesto privolania pomoci, a vyzvala vodičov k opatrnosti na cestách. Záchranné zložky zasahovali aj počas sviatkov.
