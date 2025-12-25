Prevod v rámci tej istej banky obmedzenia neovplyvnia.
Počas najbližších štyroch dní sa v eurozóne nebudú spracovávať bežné prevody medzi rôznymi bankami. Dôvodom je kombinácia sviatkov a technickej odstávky európskeho platobného systému T2. Ak teda pošlete peniaze z jednej banky do druhej od dneška do nedele, príjemca ich uvidí až v pondelok ráno, informoval o tom Denník N.
Toto obmedzenie sa netýka platieb v rámci jednej banky, prevody medzi vlastnými účtami alebo účtami v tej istej banke budú fungovať ako zvyčajne. Platformu T2, ktorá je dočasne mimo prevádzky, využíva na eurové platby viac než tisícka bánk naprieč eurozónou.
25. decembra 2025 o 8:01 Čas čítania 0:55 Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
24. decembra 2025 o 14:02 Čas čítania 0:52 Diaľničné známky v Česku čakajú zmeny. Nové pravidlá pocítia aj slovenskí vodiči