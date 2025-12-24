Päť spôsobov, akými plasty poškodzujú mozog. Vedci radia, ako minimalizovať riziko

Mikroplasty môžu urýchľovať rozvoj viacerých chorôb.
Nová medzinárodná štúdia (University of Technology Sydney a Auburn University) varuje, že mikroplasty môžu urýchľovať rozvoj Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby. Odhaduje sa, že dospelý človek skonzumuje ročne až 250 gramov mikroplastov z vody, balených potravín, prachu či syntetického oblečenia. Hoci časť vylúči, zvyšok sa hromadí v orgánoch vrátane mozgu, informuje portál pravda.sk.
5 spôsobov, akými mikroplasty poškodzujú mozog:
- Narušenie hematoencefalickej bariéry: Plasty oslabujú túto ochrannú bariéru, čím do mozgu prenikajú škodlivé látky.
- Aktivácia imunitných buniek: Telo vníma plasty ako votrelcov, čo spúšťa chronický zápal.
- Oxidačný stres: Častice zvyšujú množstvo nestabilných molekúl, ktoré ničia bunky a oslabujú prirodzenú ochranu tela.
- Poškodenie mitochondrií: Plasty narúšajú výrobu energie (ATP), čo oslabuje neuróny a vedie k ich zániku.
- Priame poškodzovanie neurónov: Mikroplasty zvyšujú tvorbu škodlivých proteínov (beta-amyloid, tau, α-synukleín), ktoré sú typické pre demenciu a Parkinsonovu chorobu.
Ako minimalizovať riziko?
Vedci zdôrazňujú, že hoci je potrebný ďalší výskum na potvrdenie priamej súvislosti, prevencia je kľúčová.
- V kuchyni: Vyhýbať sa plastovým nádobám a doskám na krájanie.
- Strava: Obmedziť spracované a balené potraviny.
- Domácnosť: Uprednostniť prírodné materiály pred syntetickými a obmedziť používanie sušičky (uvoľňuje mikro-vlákna).
