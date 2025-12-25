Peniaze môže dostať naraz alebo v postupných splátkach počas 29 rokov.
V lotérii Powerball v USA padla na Štedrý deň mimoriadne vysoká výhra. Hráč zo štátu Arkansas trafil všetky čísla a získal druhý najväčší jackpot v histórii lotérie, celkovo 1,817 miliardy dolárov, informoval o tom New York Post.
Výherca sa teraz rozhoduje medzi dvoma možnosťami vyplatenia. Buď bude dostávať peniaze postupne takmer 30 rokov, alebo zvolí jednorazovú platbu vo výške asi 834,9 milióna dolárov.
Pôvodne sa očakával jackpot okolo 1,7 miliardy dolárov, no vďaka ďalšiemu náporu tipujúcich sa suma ešte zvýšila.
Stávkovanie sa môže stať vážnou závislosťou, pri ktorej hrozí vysoká finančná strata. Ak na sebe alebo svojom blízkom pozoruješ príznaky patologického hráčstva, vyhľadaj odbornú pomoc.
