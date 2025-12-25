Kategórie
Natália Mišániová
dnes 25. decembra 2025 o 13:44
Čas čítania 0:25

Na Štedrý deň padol obrovský jackpot: Hráč v USA vyhral 1,817 miliardy dolárov

Na Štedrý deň padol obrovský jackpot: Hráč v USA vyhral 1,817 miliardy dolárov
Zdroj: TASR/AP Alexander Zemlianichenko

Peniaze môže dostať naraz alebo v postupných splátkach počas 29 rokov.

V lotérii Powerball v USA padla na Štedrý deň mimoriadne vysoká výhra. Hráč zo štátu Arkansas trafil všetky čísla a získal druhý najväčší jackpot v histórii lotérie, celkovo 1,817 miliardy dolárov, informoval o tom New York Post.

Výherca sa teraz rozhoduje medzi dvoma možnosťami vyplatenia. Buď bude dostávať peniaze postupne takmer 30 rokov, alebo zvolí jednorazovú platbu vo výške asi 834,9 milióna dolárov.

Pôvodne sa očakával jackpot okolo 1,7 miliardy dolárov, no vďaka ďalšiemu náporu tipujúcich sa suma ešte zvýšila.

Stávkovanie sa môže stať vážnou závislosťou, pri ktorej hrozí vysoká finančná strata. Ak na sebe alebo svojom blízkom pozoruješ príznaky patologického hráčstva, vyhľadaj odbornú pomoc.
24. decembra 2025 o 15:42 Čas čítania 0:40 Jackpot v lotérii Powerball narástol na 1,7 miliardy dolárov. Výhra stále čaká na majiteľa Jackpot v lotérii Powerball narástol na 1,7 miliardy dolárov. Výhra stále čaká na majiteľa
25. decembra 2025 o 8:01 Čas čítania 0:55 Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
25. decembra 2025 o 10:35 Čas čítania 0:29 Vybrané potraviny budú od roku 2026 drahšie. Štát zvyšuje DPH na 23 percent Vybrané potraviny budú od roku 2026 drahšie. Štát zvyšuje DPH na 23 percent
peníze, dolary, bankovky
Zdroj: Pexels/volně k užití
