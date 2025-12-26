Skrátená trasa pomohla zvýšiť šancu na záchranu života pacienta.
Policajti z diaľničného oddelenia v Kysuckom Novom Meste pomáhali záchrannej službe pri mimoriadne dôležitom prevoze srdca na transplantáciu. Orgán viezli z Univerzitnej nemocnice v Martine do Bratislavy k pacientovi, ktorý čakal na nový život, informovala Polícia SR - Žilinský kraj na sociálnej sieti.
Keďže išlo o každú minútu, po dohode všetkých zložiek viedla trasa cez ešte neotvorený diaľničný tunel Višňové. Takto sa podarilo prevoz výrazne zrýchliť.
Polícia poďakovala Národnej diaľničnej spoločnosti za rýchlu spoluprácu a povolenie prejazdu tunelom. Prípad podľa polície ukazuje, že vďaka dobrej koordinácii a ochote je možné zachrániť ľudský život.
