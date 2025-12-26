Kategórie
Natália Mišániová
dnes 26. decembra 2025 o 11:22
Čas čítania 0:22

VIDEO: Srdce pre pacienta previezli cez ešte neotvorený tunel Višňové. Mimoriadny prevoz skrátil cestu záchranárov

VIDEO: Srdce pre pacienta previezli cez ešte neotvorený tunel Višňové. Mimoriadny prevoz skrátil cestu záchranárov
Zdroj: Polícia SR - Žilinský kraj

Skrátená trasa pomohla zvýšiť šancu na záchranu života pacienta.

Policajti z diaľničného oddelenia v Kysuckom Novom Meste pomáhali záchrannej službe pri mimoriadne dôležitom prevoze srdca na transplantáciu. Orgán viezli z Univerzitnej nemocnice v Martine do Bratislavy k pacientovi, ktorý čakal na nový život, informovala Polícia SR - Žilinský kraj na sociálnej sieti. 

Keďže išlo o každú minútu, po dohode všetkých zložiek viedla trasa cez ešte neotvorený diaľničný tunel Višňové. Takto sa podarilo prevoz výrazne zrýchliť.

Polícia poďakovala Národnej diaľničnej spoločnosti za rýchlu spoluprácu a povolenie prejazdu tunelom. Prípad podľa polície ukazuje, že vďaka dobrej koordinácii a ochote je možné zachrániť ľudský život.

policia, tunel Višňové
Zdroj: Polícia SR - Žilinský kraj
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Správy z domova
pred 3 dňami
