Sneženie je možné aj na Silvestra a Nový rok.
Po Vianociach sa na Slovensku ochladilo a inverzia sa rozpadla. Aktuálne predpovede naznačujú, že zimné počasie bude pokračovať, čakajú nás mrazy a v najbližších dňoch pravdepodobne aj sneh, informuje web iMeteo.
Najbližšie dni budú prevažne slnečné, no ráno sa v nižších polohách môžu tvoriť hmly, ktoré sa počas dopoludnia rozplynú. Už koncom týždňa sa očakáva výraznejšia zmena, príchod studeného frontu prinesie ďalšie ochladenie a sneženie.
Sneh sa môže objaviť aj v nížinách
Prvé slabšie sneženie sa môže objaviť už v nedeľu, najmä na severe, kde môže napadnúť od poprašku do približne troch centimetrov snehu. Výraznejšie zrážky sa očakávajú v pondelok, keď sa bude front nad naším územím vlniť a prinesie viac snehu, najmä do severných regiónov.
Záver roka by tak mal byť zimný. Sneženie je možné aj na Silvestra a Nový rok a sneh sa môže objaviť aj v nížinách. Modely zároveň naznačujú ďalšie ochladenie na začiatku nového roka, ktoré môže priniesť aj silnejšie mrazy, presný vývoj sa však ešte upresní.