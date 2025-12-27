Záujem bol najmä o menšie byty vo veľkých mestách, pričom ponuka nových nehnuteľností bola slabá.
Ceny nehnuteľností na Slovensku v roku 2025 ďalej rástli, v niektorých lokalitách až o 10 až 15 %. Bývanie sa pre ľudí stalo ešte menej dostupným, ponuka bytov bola nízka a dopyt výrazne rástol najmä vo veľkých mestách. Uviedla to riaditeľka FinGO reCloud Róberta Mecková.
Dostupnosť bývania sa v roku 2025 zhoršila
„Postupne sa začali vracať na trh záujemcovia o investičné nehnuteľnosti, hoci časť developerských projektov zostala pre vysoké náklady a celkovú neistotu odložená. V niektorých regiónoch rástli ceny aj vďaka príchodu väčších zamestnávateľov, napríklad v okolí Košíc,“ povedala Mecková.
Najviac zdraželi 2-izbové a 3-izbové byty v krajských mestách. Najrýchlejší rast cien bol pri novostavbách a bytoch po kompletnej rekonštrukcii.
Dostupnosť bývania sa v roku 2025 ďalej zhoršila, ceny rástli rýchlejšie než mzdy. Hypotéky síce mierne zlacneli, no stále boli drahšie ako pred rokmi a ponuka bytov v mestách klesala. „Najsilnejšie to pocítili mladí ľudia. Kto mal problém kúpiť bývanie v rokoch 2023 alebo 2024, v roku 2025 to mal ešte náročnejšie,“ upozornila.
Výrazne rástli aj nájmy
Výstavba nových bytov bola slabá, počet povolených aj rozostavaných projektov bol najnižší za posledné desaťročie. Developeri odkladali výstavbu pre drahé materiály, úvery a ekonomickú neistotu.
Výrazne rástli aj nájmy – v Košiciach, Prešove, Poprade či Žiline o 10 až 15 %. Najväčší dopyt bol po malých bytoch. „Rast nájmov podporila najmä nedostupnosť vlastného bývania… štátne nájomné bývanie prakticky neexistuje,“ doplnila Mecková.
V roku 2026 sa očakáva ďalší rast cien, ale miernejší. V dobrých lokalitách môžu byty zdražieť o 3 až 6 %, novostavby o 5 až 8 %. Menej atraktívne byty môžu stagnovať. „Rast by mal pokračovať aj pri nájmoch… približne o 5 až 10 %,“ dodala.