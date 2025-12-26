Kategórie
TASR
dnes 26. decembra 2025 o 15:49
Čas čítania 0:33

Horské priechody hlásia nebezpečné podmienky: Vodičov ohrozujú skaly, hmla aj zľadovatený sneh

Horské priechody hlásia nebezpečné podmienky: Vodičov ohrozujú skaly, hmla aj zľadovatený sneh
Zdroj: TASR/Michal Svítok

Cesty sú síce zjazdné, no vyžadujú zvýšenú opatrnosť.

Na horských priechodoch Donovaly od 28. po 29. kilometer a Šturec od šiesteho do 13. kilometra padajú na cestu skaly. Hmla znižuje dohľadnosť na 100 metrov v lokalitách Trstená a Kriváň. „Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý, miestami vlhký, okrem horského priechodu Podspády, kde je miestami vrstva utlačeného snehu hrúbky jedného centimetra,“ priblížila SSC.

Miestami sa nachádza aj zľadovatený sneh

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú podľa správy ciest zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký. Zjazdné sú cesty prvej, druhej a tretej triedy. Povrch vozoviek je suchý, miestami vlhký až mokrý. „V hornatejších oblastiach, najmä na severe územia Slovenska, miestami pokrytý vrstvou utlačeného snehu hrúbky jedného centimetra,“ skonštatovala správa.

Upozornila, že na ceste II/578 medzi Kremnicou a Skalkou sa na vozovke nachádza miestami zľadovatený sneh hrúbky jedného centimetra.

Zdroj: TASR/Michal Svítok
