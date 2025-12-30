Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého až kašovitého snehu hrúbky jedného až troch centimetrov.
Na viacerých úsekoch ciest sa môže nachádzať vrstva čerstvého až kašovitého snehu, miestami do piatich centimetrov. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnosť.sk.
Informuje, že cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu hrúbky jedného až troch centimetrov, miestami do štyroch až piatich centimetrov.
Zjazdné sú aj všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty. „Povrch vozoviek je vlhký až mokrý, na D1 Hlohovec - Piešťany, Východná - Važec, Košice-sever - Bidovce, D4 nultý obchvat Bratislavy, R3 obchvat Hornej Štubne, Sedliacka Dubová - Široká, Nižná - Tvrdošín, obchvat Trstenej a R4 obchvat Svidníka s vrstvou čerstvého až kašovitého snehu do jedného až dvoch centimetrov,“ spresnila SSC.
Doplnila, že horské priechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého až kašovitého snehu hrúbky jedného až troch centimetrov. Na horských priechodoch Javorník a Oravská Lesná sa miestami nachádza do štyroch až piatich centimetrov snehu, na horskom priechode Donovaly je zľadovatený sneh do jedného centimetra. Priechody Pusté Pole, Látky-Prašivá, Soroška, Dargov a Chorepa majú povrch vozoviek vlhký až mokrý.
Slovenská správa ciest upozorňuje, že HP Donovaly je uzavretý pre vozidlá nad desať metrov celkovej dĺžky a na úseku cesty I/59, ako aj na HP Šturec hrozí padanie skál. Silné sneženie obmedzuje dohľadnosť na približne 100 metrov v oblasti horného Považia a v lokalitách Píla a Valaliky, na HP Čertovica treba počítať s nárazovým vetrom.
Horský priechod Šútovce je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad desať metrov dĺžky, Fačkovské sedlo pre vozidlá nad 12 metrov. Úseky ciest II/549 a III/3227 sú v zimnej sezóne neudržiavané a uzavreté pre všetky vozidlá.