Advokát Pavol Daubner radí, ktorú dohodu zvoliť pri jednorazových úlohách a kedy siahnuť po špecifickej sezónnej zmluve.
Zimná sezóna a vianočné obdobie nútia mnohé firmy nárazovo zamestnať viac pracovníkov, najmä v obchode, gastronómii či hotelierstve. Pavol Daubner, partner advokátskej kancelárie Vojčík & Partners, upozorňuje, že firmy musia tieto krátkodobé vzťahy riadne zmluvne ošetriť.
„V prvom rade odporúčam zamestnávateľom aj brigádnikom, aby určite písomnú dohodu uzatvorili. Písomná dohoda predstavuje základnú ochranu pre obidve strany,“ zdôraznil Daubner. Dohoda jasne určuje pracovnú činnosť, odmenu, časový rozsah aj spôsob skončenia pracovného vzťahu. Ak dohoda chýba, zamestnávateľ riskuje pokutu za nelegálne zamestnávanie.
Ktorú dohodu si vybrať?
Firmy v praxi upravujú krátkodobé vzťahy niektorou z dohôd o prácach mimo pracovného pomeru. Najčastejšie využívajú dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov, ktoré zákon určuje na pravidelné alebo opakujúce sa činnosti.
„Tieto formy umožňujú vykonávať prácu v rôznych časových intervaloch a vyhovujú najmä študentom alebo osobám, ktoré si chcú privyrobiť popri inom zamestnaní,“ vysvetlil Daubner.
V niektorých prípadoch firmy využívajú aj dohodu o vykonaní práce. Tá sa však hodí najmä na jednorazové a presne vymedzené úlohy, ako je inventúra, montáž zariadenia alebo administratívna výpomoc na konkrétnom projekte. Na dlhodobejšiu sezónnu prácu zákon túto formu neodporúča.
Pre študentov predstavuje najvýhodnejšiu cestu dohoda o brigádnickej práci študentov. Umožňuje im legálne pracovať pri nižších odvodoch a zároveň si zachovať štatút žiaka alebo študenta. Osobitnú kategóriu tvorí dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Zamestnávatelia ju využívajú napríklad pri zbere poľnohospodárskych plodín a môžu ju uzatvoriť najviac na osem mesiacov.
Rady na záver
Advokát zamestnávateľom odporúča, aby si ešte pred nástupom brigádnikov overili, či zvolená dohoda zodpovedá povahe práce, a aby riadne viedli evidenciu odpracovaného času. Brigádnikom radí, aby si pred podpisom zmluvy dôkladne prečítali jej obsah, preverili výšku odmeny, podmienky skončenia a informovali sa o odvodoch.
„Ak firmy dôsledne dodržiavajú zákonné limity a jasne nastavia práva a povinnosti, dohody môžu predstavovať efektívny a výhodný spôsob, ako pokryť zvýšený dopyt po pracovnej sile bez zbytočnej administratívnej a finančnej záťaže,“ uzavrel Daubner.