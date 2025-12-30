Medzi Zlatými Moravcami a Vrábľami vrazil osobný vlak do osobného auta, čo okamžite zastavilo všetku dopravu na trati.
V utorok sa na juhu Slovenska v úseku medzi Zlatými Moravcami a Vrábľami zrazil osobný vlak 5880 s osobným autom. Kvôli kolízii museli železničiari prevádzku úplne zastaviť, čo spôsobilo meškanie vlaku viac ako 100 minút.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pre portál TVNOVINY.sk potvrdila, že účastníci nehody vyviazli bez zranení. Železničiari v tomto úseku obnovili dopravu krátko pred obedom, presne o 11:45.
