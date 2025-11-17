Zlaté Moravce prídu v decembri o posledné osobné vlaky, čím stratia aj spojenie s Bratislavou.
- Zlaté Moravce čaká od polovice decembra zásadná zmena v doprave. Po viac než dvoch desaťročiach z mesta zmiznú osobné vlaky, informujú tvnoviny.sk.
- Týmto krokom stratí mesto aj spojenie s hlavným mestom, čo podľa obyvateľov komplikuje cestu do práce, škôl aj k lekárom.
- ZSSK konkrétne zmeny necháva otvorené. Tvrdí, že stále rokuje s rezortmi dopravy a financií a nový grafikon pre rok 2025 zatiaľ neuzavrela. Verejnosť má podľa železníc dostať podrobné informácie až po ukončení rokovaní.
Širší kontext: Železnice kedysi smerovali zo Zlatých Moraviec na štyri strany, no osobná doprava postupne z tratí mizne. Spojenie do Topoľčianok zaniklo v 70. rokoch, trate do Lužianok a Kozároviec prestali slúžiť v roku 2003 a aktuálne má skončiť aj linka do Nových Zámkov.
Úrad NSK potvrdil, že od Železničnej spoločnosti Slovensko dostal informáciu o pripravovanej optimalizácii siete podľa návrhov ministerstiev financií a dopravy. Obyvatelia upozorňujú, že spoj využíva veľa študentov aj ľudí pracujúcich s prestupom do Bratislavy.
Prečítaj si aj tieto články:
17. novembra 2025 o 6:30 Čas čítania 5:20 „Študenti sú nositeľmi nových myšlienok a tvorivosti“: Univerzity a firmy vysvetľujú, čo pre nich znamená 17. november
13. novembra 2025 o 12:00 Čas čítania 5:22 Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie