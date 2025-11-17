Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Barbora Fábryová
dnes 17. novembra 2025 o 13:09
Čas čítania 0:38

Zlaté Moravce prídu o posledné osobné vlaky. Mestu zanikne aj spojenie s Bratislavou

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zlaté Moravce prídu o posledné osobné vlaky. Mestu zanikne aj spojenie s Bratislavou
Zdroj: TASR/František Iván

Zlaté Moravce prídu v decembri o posledné osobné vlaky, čím stratia aj spojenie s Bratislavou.

  • Zlaté Moravce čaká od polovice decembra zásadná zmena v doprave. Po viac než dvoch desaťročiach z mesta zmiznú osobné vlaky, informujú tvnoviny.sk.
  • Týmto krokom stratí mesto aj spojenie s hlavným mestom, čo podľa obyvateľov komplikuje cestu do práce, škôl aj k lekárom.
  • ZSSK konkrétne zmeny necháva otvorené. Tvrdí, že stále rokuje s rezortmi dopravy a financií a nový grafikon pre rok 2025 zatiaľ neuzavrela. Verejnosť má podľa železníc dostať podrobné informácie až po ukončení rokovaní.

Širší kontext: Železnice kedysi smerovali zo Zlatých Moraviec na štyri strany, no osobná doprava postupne z tratí mizne. Spojenie do Topoľčianok zaniklo v 70. rokoch, trate do Lužianok a Kozároviec prestali slúžiť v roku 2003 a aktuálne má skončiť aj linka do Nových Zámkov.

Úrad NSK potvrdil, že od Železničnej spoločnosti Slovensko dostal informáciu o pripravovanej optimalizácii siete podľa návrhov ministerstiev financií a dopravy. Obyvatelia upozorňujú, že spoj využíva veľa študentov aj ľudí pracujúcich s prestupom do Bratislavy.

Prečítaj si aj tieto články: 

17. novembra 2025 o 6:30 Čas čítania 5:20 „Študenti sú nositeľmi nových myšlienok a tvorivosti“: Univerzity a firmy vysvetľujú, čo pre nich znamená 17. november „Študenti sú nositeľmi nových myšlienok a tvorivosti“: Univerzity a firmy vysvetľujú, čo pre nich znamená 17. november
13. novembra 2025 o 12:00 Čas čítania 5:22 Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie
14. novembra 2025 o 6:30 Čas čítania 4:54 Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu
vlak, vlaky, zssk
Zdroj: Facebook/ZSSK
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy z domova Vlaky
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 09:50
Bonus na dieťa zvýšia, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa zvýšia, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
10. 11. 2025 14:00
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
dnes o 06:41
Tu dnes nasneží: Slováci musia rátať so snehom aj vo väčších mestách (+ mapa)
Tu dnes nasneží: Slováci musia rátať so snehom aj vo väčších mestách (+ mapa)
pred 3 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, toto radí odborník
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, toto radí odborník
dnes o 10:29
Vodiči sa musia v Bratislave pripraviť na obmedzenie. Podujatia k 17. novembru budú na týchto miestach
Vodiči sa musia v Bratislave pripraviť na obmedzenie. Podujatia k 17. novembru budú na týchto miestach
12. 11. 2025 11:14
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
pred 3 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, toto radí odborník
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, toto radí odborník
dnes o 09:50
Bonus na dieťa zvýšia, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa zvýšia, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
10. 11. 2025 14:00
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
dnes o 07:04
AKTUÁLNE: Pre vážnu dopravnú nehodu uzavreli časť diaľnice D1. Omedzenie potrvá niekoľko hodín
AKTUÁLNE: Pre vážnu dopravnú nehodu uzavreli časť diaľnice D1. Omedzenie potrvá niekoľko hodín
pred 3 dňami
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
pred 4 dňami
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
pred 3 dňami
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
pred 4 dňami
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
pred 3 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, toto radí odborník
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, toto radí odborník
11. 11. 2025 14:05
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
10. 11. 2025 14:00
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
13. 11. 2025 8:22
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
Lifestyle news
Slovenský film Otec ovládol ďalší svetový festival. Získal hlavnú cenu aj ocenenie scenáristu v Štokholme pred 9 minútami
Justin Bieber sa zveril s bolesťami. Počas streamu odhalil, z čoho má zranenú polovicu tela pred 54 minútami
Kanye West má koncom novembra vystúpiť v Brazílii. Úrady ho varujú pred zatykačom v prípade pro-nacistických vyjadrení pred hodinou
Druhá kapitola Wicked je tu. Arianu Grande a Cynthiu Erivo uvidíme v kinách už tento týždeň pred 2 hodinami
Pozri si trailer na nový film o Ľudovítovi Štúrovi. Známu osobnosť slovenských dejín uvidíme tak, ako sme ju doteraz nepoznali pred 3 hodinami
Hollywoodsky večer plný hviezd. Na udeľovaní čestných Oscarov zažiarili Jennifer Lopez či Sydney Sweeney dnes o 10:19
Supermodelka Irina Shayk pricestovala do Prahy. Vyzdvihla, že sa tu dorozumie po rusky a cíti sa ako doma dnes o 09:28
Spravil astrofotograf Andrew McCarthy z Arizony fotografiu roka? Snímka s názvom „Pád Ikara“ nevytvorila AI včera o 13:26
Prvé zábery z Nolanovej Odyssey sú na svete. Pozri si Anne Hathaway a Toma Hollanda v antických kostýmoch včera o 09:18
Slovensko Všetko
GALÉRIA: Starosta obce, ktorá Rusom darovala peniaze, zmazal kriedový nápis. Vylial naňho vedro vody
pred hodinou
GALÉRIA: Starosta obce, ktorá Rusom darovala peniaze, zmazal kriedový nápis. Vylial naňho vedro vody
Starosta Smilna Vladimír Baran zmazal z chodníka kriedový citát T. G. Masaryka, ktorý tam napísala obyvateľka obce.
Vodiči sa musia v Bratislave pripraviť na obmedzenie. Podujatia k 17. novembru budú na týchto miestach
dnes o 10:29
Vodiči sa musia v Bratislave pripraviť na obmedzenie. Podujatia k 17. novembru budú na týchto miestach
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
dnes o 07:55
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Bonus na dieťa zvýšia, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
dnes o 09:50
Bonus na dieťa zvýšia, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
AKTUÁLNE: Pre vážnu dopravnú nehodu uzavreli časť diaľnice D1. Omedzenie potrvá niekoľko hodín
dnes o 07:04
AKTUÁLNE: Pre vážnu dopravnú nehodu uzavreli časť diaľnice D1. Omedzenie potrvá niekoľko hodín
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 36 minútami
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Ekonomika Všetko
Nové príplatky v roku 2026: O koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend?
11. 11. 2025 6:27
Nové príplatky v roku 2026: O koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend?
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
28. 10. 2025 16:54
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
„Študenti sú nositeľmi nových myšlienok a tvorivosti“: Univerzity a firmy vysvetľujú, čo pre nich znamená 17. november
dnes o 06:30
„Študenti sú nositeľmi nových myšlienok a tvorivosti“: Univerzity a firmy vysvetľujú, čo pre nich znamená 17. november
Aj keď vláda zrušila 17. november ako deň pracovného pokoja, mnohé univerzity a firmy nechcú zabudnúť na jeho význam.
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
pred 3 dňami
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu
pred 3 dňami
Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu
Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie
13. 11. 2025 12:00
Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie
KOMENTÁR: Študenti sa znovu ozývajú. Kriedami pripomínajú, že odvaha hovoriť nahlas nezostala v novembri 1989
12. 11. 2025 16:00
KOMENTÁR: Študenti sa znovu ozývajú. Kriedami pripomínajú, že odvaha hovoriť nahlas nezostala v novembri 1989
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia